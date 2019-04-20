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Улица Кривая
Источник материала: Lida.Info
Город Лида в ХVII веке располагался к северу от замка, имел Рынок, Школьный двор и четыре улицы: Виленскую, Замковую, Каменскую и Кривую. Виленская от Рынка выходила на дорогу в Вильну, Замковая протягивалась от Рынка до замка, Каменская начиналась от Замковой и выходила на дорогу в Гродно. Кривая соединяла Рынок с Каменской. Эту структуру города определил Михаил Шимелевич «по отдельным актам ХVII в» (1905, с.14). Он же написал, что на Кривой улице был участок земли (плац), который принадлежал роду Богдевичей: Кристофу, его сыну Мельхиору, затем внукам Людвику и Казимиру. В 1678г Людвик и Казимир Богдевичи за 80 коп грошей продали «плац» Элиашу Михалу Рымвиду. Сын Элиаша Ян 22 декабря 1702г «dwor w miescie Lidzie na ulicy z Rynku na Kamionke idacej z ogrodnikami tam ze mieszkajacymi» = двор в городе Лиде на улице с Рынка на Каменку идущей с огородниками там же проживающими» продал Франтишку Мосевичу маршалку лидскому (1938, s.114).
Таким образом, первое упоминание улицы идущей от Рынка на Каменку относится к 1678г. Кривой её назвали из-за крутого поворота при выходе на Рыночную площадь. В начале ХIХ века на южном продолжении ул. Кривой появилась Ново-Кармелитанская улица. Застроена была деревянными одноэтажными домами. Один из таких домов, оцененный в 150 р серебром в 1853г указом Сената, был выставлен к продаже на торгах «на пополнение провиантского долга почитающегося на Берловиче».
В 1870-х годах с началом застройки микрорайона «Ферма» улица Кривая была продлена до замка и соединена с ул. Фермянской. Граница между ними проходила по мосту через рч. Каменку.
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