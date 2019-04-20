Дмитрий Быков пришел в сознание

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Врачи НИИ нейрохирургии имени Бурденко отмечают у него положительную динамику. По словам супруги писателя Ирины Лукьяновой, Быков еще очень слаб и плохо себя чувствует.





20 апреля Лукьянова сообщила о положительной динамике в состоянии супруга — он начал реагировать на внешние раздражители.





Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе 17 апреля. Ему стало плохо в самолете. Писателя погрузили в медикаментозную кому. Спустя несколько Быкова доставили в Москву, когда специалисты отметили, что состоянию больного ничего не угрожает.





Ранее в прессе появилась информация о том, что врачи диагностировали у писателя инфаркт головного мозга. Однако издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг эту информацию.



