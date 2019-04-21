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«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

22.04.2019 21:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебские студенты присоединились к посевной. Молодые механизаторы трудятся наравне с профессиональными. Один нюанс – под присмотром мастеров.

Видзовский колледж одним из первых в северном регионе испытал нестандартный подход к образованию в сельском хозяйстве. Здесь практика занимает примерно две трети учебного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что из этого получается, расскажет корреспондент Анастасия Аласания.

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

Энергонасыщенный трактор последней модели. И новейший посевной агрегат. За рулем – молодой, но уже отнюдь не «зеленый» тракторист Владислав. Это вторая посевная будущего техника-механика.

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

Владислав Ахрамович, учащийся Видзовского ГПТК:
Техника хорошая, комфортная. Теперь технологии, инновации, жизнь стала легче у трактористов, комбайнеров. Больше работать нужно, чтобы научиться чему-то.

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«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

Анастасия Аласания, СТВ:
А это альтернатива популярному у дачников мотоблоку. Собран он из вторсырья. Себестоимость – около 500 белорусских рублей. Причем две трети суммы ушло на новый двигатель. Незаменимый помощник в хозяйстве и уже седьмой минитрактор, собранный руками учащихся колледжа.

На весенне-полевых работах задействована примерно половина учащихся. Передовики учебы работают на землях колледжа, а это почти 2 тысячи гектаров. И еще проходят практику в лучших хозяйствах Витебской области.

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

Михаил Смирнов, директор Видзовского ГПТК:
Будущий механизатор, будущий техник-механик сможет в полной мере приобрести все необходимые навыки, которые нужны для работы на современной технике, применительно к современным интенсивным технологиям. Также к точечному земледелию.

Мы их уже готовим. И уже со стен нашего учебного заведения выходят не «полуфабрикаты», которые получили только теоретическую часть программы. Они уже полноценные механизаторские кадры.

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

Елена Леонович, председатель профкома Видзовского ГПТК:
Мы обеспечиваем работников, занятых на весенне-полевых работах, и учащихся спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, обеспечиваем горячим питанием.

Важными аспектами в сельском хозяйстве является производственная и трудовая дисциплина.

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

Максимальная интеграция образования, науки и передового производства. То, на чем заострял внимание Президент во время Послания народу и парламенту. То, что на практике продолжают внедрять в Видзах.

Послание Президента как руководство к действию. Самые яркие тезисы и мнения экспертов – в одном материале

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первая задача для сельского хозяйства – жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. На это должны быть мобилизованы все, начиная от руководителя хозяйства, специалистов и заканчивая нашей милицией.

Вторая – активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат – меняется подход. Надо возделывать то, что можно, и меньше завозить из-за пределов страны. Надо финансировать своего товаропроизводителя, как бы это ни было для нас сложно.

В Видзах на посевной этого года ставку делают на элитные сорта тритикале, ячменя и рапса. Многие культуры впервые попробуют вырастить на семена. Обязательно выполнят госзаказ. Хватит и на нужды собственного фермерского хозяйства. Сытыми точно будут 200 коров, 300 кроликов и три страуса.

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая

«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая
 
 
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Новости Беларуси. Витебские студенты присоединились к посевной. Молодые механизаторы трудятся наравне с профессиональными. Один нюанс – под присмотром мастеров. ...
 
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