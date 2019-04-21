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«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Витебские студенты присоединились к посевной. Молодые механизаторы трудятся наравне с профессиональными. Один нюанс – под присмотром мастеров.
Видзовский колледж одним из первых в северном регионе испытал нестандартный подход к образованию в сельском хозяйстве. Здесь практика занимает примерно две трети учебного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что из этого получается, расскажет корреспондент Анастасия Аласания.
Энергонасыщенный трактор последней модели. И новейший посевной агрегат. За рулем – молодой, но уже отнюдь не «зеленый» тракторист Владислав. Это вторая посевная будущего техника-механика.
Владислав Ахрамович, учащийся Видзовского ГПТК:
Анастасия Аласания, СТВ:
На весенне-полевых работах задействована примерно половина учащихся. Передовики учебы работают на землях колледжа, а это почти 2 тысячи гектаров. И еще проходят практику в лучших хозяйствах Витебской области.
Михаил Смирнов, директор Видзовского ГПТК:
Мы их уже готовим. И уже со стен нашего учебного заведения выходят не «полуфабрикаты», которые получили только теоретическую часть программы. Они уже полноценные механизаторские кадры.
Елена Леонович, председатель профкома Видзовского ГПТК:
Важными аспектами в сельском хозяйстве является производственная и трудовая дисциплина.
Максимальная интеграция образования, науки и передового производства. То, на чем заострял внимание Президент во время Послания народу и парламенту. То, что на практике продолжают внедрять в Видзах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вторая – активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат – меняется подход. Надо возделывать то, что можно, и меньше завозить из-за пределов страны. Надо финансировать своего товаропроизводителя, как бы это ни было для нас сложно.
В Видзах на посевной этого года ставку делают на элитные сорта тритикале, ячменя и рапса. Многие культуры впервые попробуют вырастить на семена. Обязательно выполнят госзаказ. Хватит и на нужды собственного фермерского хозяйства. Сытыми точно будут 200 коров, 300 кроликов и три страуса.
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«Они уже полноценные механизаторские кадры». В Видзах 17-летние аграрии закладывают основу будущего урожая
Новости Беларуси. Витебские студенты присоединились к посевной. Молодые механизаторы трудятся наравне с профессиональными. Один нюанс – под присмотром мастеров. ...
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