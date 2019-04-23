Оформление в пункте пропуска «Привалка» приостановлено из-за лесного пожара

Источник материала: Вороновская газета





Оформление в пункте пропуска «Привалка» приостановлено в обоих направлениях сегодня с 16.00, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

В связи с загоранием леса в районе населенного пункта Криничное Гродненского района перекрыта автодорога Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики.

О возобновлении работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно.

https://www.belta.by/