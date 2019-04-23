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Оформление в пункте пропуска «Привалка» приостановлено из-за лесного пожара

24.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Оформление в пункте пропуска «Привалка» приостановлено из-за лесного пожара

Оформление в пункте пропуска «Привалка» приостановлено в обоих направлениях сегодня с 16.00, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

В связи с загоранием леса в районе населенного пункта Криничное Гродненского района перекрыта автодорога Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики.

О возобновлении работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Оформление в пункте пропуска «Привалка» приостановлено в обоих направлениях сегодня с 16.00, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет. В...
 
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