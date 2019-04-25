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Три конкурса – три победы у воспитанников детской школы искусств

26.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства приняли участие в одном из самых сложных и престижных конкурсов пианистов — Республиканском конкурсе имени композитора и педагога В.В. Оловникова в Бобруйске. В этом году конкурс вышел из разряда регионального и приобрел статус республиканского, а в будущем обещает стать международным.

В этом году в конкурсе приняло участие 120 молодых талантов в возрасте от шести до пятнадцати лет со всей страны. Дуэт класса преподавателя Марины Ядревской в составе Ксении Воронцовой и Анастасии Ковалевой стал Лауреатом 3 степени в номинации «Фортепианный ансамбль» в средней возрастной категории.

Звание Дипломанта конкурса в номинации «Фортепиано. Соло» в младшей возрастной категории получил Ярослав Цыцарев, учащийся класса преподавателя Татьяны Матасевой.

 

Три конкурса – три победы у воспитанников детской школы искусств
Ксения Воронцова и Анастасия Ковалева

 

В Могилевском государственном музыкальном колледже имени Римского-Корсакова прошел областной конкурс исполнителей на струнных народных инструментах: домре и балалайке. Талантливые ребята детских школ искусств из Могилева, Горок, Гомеля, Бобруйска приехали побороться за награды.

Детскую школу искусств и вокально-хорового мастерства нашего города представляли учащиеся класса преподавателя Татьяны Вороновой.

Елизавета Мануленко оказалась самой юной исполнительницей в старшей возрастной группе 13-15 лет. Несмотря на это ей удалось завоевать звание Лауреата 2 степени. Артем Бондарев стал Лауреатом 3 степени среди 30 участников в средней возрастной группе 10-12 лет.

 

Три конкурса – три победы у воспитанников детской школы искусств
Елизавета Мануленко

 

Первый Открытый конкурс исполнителей на цимбалах и гитаре «Виртуозы» состоялся в Могилеве. Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства достойно представили Горки.  По результатам конкурса ансамбль цимбалистов стал Лауреатом 1 степени, а Яна Бобок  – Лауреатом 2 степени. Их педагог Елена Бычкова и концертмейстер Наталья Неутратова были отмечены грамотами за высокий профессиональный уровень подготовки участников конкурса.

 

Три конкурса – три победы у воспитанников детской школы искусств
Ансамбль цимбалистов

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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  Учащиеся Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства приняли участие в одном из самых сложных и престижных конкурсов пианистов — Республиканском...
 
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