Учащийся волковысской детской школы искусств Александр Малей дипломант международного конкурса

С 8 по 12 апреля в израильской консерватории музыки Тель-Авива проходил II международный конкурс «Tel Aviv Recorder Competition».

Учащийся волковысской детской школы искусств Александр Малей успещно прошел все три этапа конкурса и в финале конкурса исполнителей на блокфлейте был удостоен награды - диплома «За вдохновенное исполнение».

Поздравляем Александра, его учителя Елену Евгеньевну Зданович и концертмейстера Галину Владимировну Малей с успешным выступлением!

По возвращении мама юного дипломанта поделилась впечатлениями от поездки.

Израиль – удивительная страна, где слились культуры Востока и Запада, где живут вместе очень доброжелательные люди разных верований: евреи, арабы и христиане.

Цветущие экзотические растения, мандариновые деревья, увешанные яркими плодами, высокие гордые пальмы, бурное Средиземное море с мягким песочным пляжем, потрясающие детские площадки с множеством невиданных аттракционов, узкие арабские улочки с множеством магазинчиков, небоскрёбы, сверкающие стеклом… Мы были в деревне Иерусалиме, в его сердце – Старом Городе, где произошли события, описанные в Библии.

Огромное спасибо за помощь Посольству Песпублики Беларусь в Израиле и, в особенности, консулу Андрею Антоновичу Садовскому и его семье, пригласивших нас на время конкурса пожить в их квартире. К слову, Андрей Антонович не только замечательный человек, но ещё и талантливый поэт.

Воспоминания о фестивале-конкурсе до сих пор греют наши души.

Фестиваль был организован Министерством образования, Министерством культуры и спорта Израиля и Консерваторией Тель-Авива. Конкурс проходил в три тура: предварительный отбор, семи-финал и финал. В нём принимали участие солисты и ансамбли из 18 стран. В рамках фестиваля проводились концерты известных блокфлейтистов, оркестров, ансамблей, мастер-классы маститых педагогов, была организована выставка-продажа нот, инструментов лучших мастеров.

Саша выступил очень достойно. Он играл сложнейшую программу, прошёл в финал, а также был отобран в финал на лучшее исполнение пьесы израильского композитора (мы играли «Польку-шутку» нашего белорусского композитора Шумано Исхамбаевой, которая ныне живёт в Тель-Авиве, а когда-то даже приезжала в нашу школу с концертом детского хора, исполняющего её произведения).

Саша получил на церемонии награждения из рук мэра Тель-Авива диплом «За вдохновенное исполнение».