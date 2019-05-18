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Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса
Источник материала: СТВ
Победитель конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс может быть лишен титула победителя.
Возможно, певец нарушил одно из правил конкурса, согласно которому песня не должна быть исполнена на публике или выпущена коммерчески до 1 сентября предшествующего конкурсу года.
То есть в случае с Лоуренсом – до 1 сентября 2018 года.
Поклонники конкурса
На официальном сайте «Евровидения» эта информация не была прокомментирована. Интернет-пользователи возмущены вскрывшимися обстоятельствами.
25-летний Дункан Лоуренс
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Победитель конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс может быть лишен титула победителя. Возможно, певец нарушил одно из правил конкурса, согласно которому песня...
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