Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса

Источник материала: СТВ

Победитель конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс может быть лишен титула победителя.

Возможно, певец нарушил одно из правил конкурса, согласно которому песня не должна быть исполнена на публике или выпущена коммерчески до 1 сентября предшествующего конкурсу года.

То есть в случае с Лоуренсом – до 1 сентября 2018 года.

Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню



Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Поклонники конкурса обнаружили на YouTube ролик, в котором Лоуренс поет «Arcade». Видео датируется июнем 2017 года.

На официальном сайте «Евровидения» эта информация не была прокомментирована. Интернет-пользователи возмущены вскрывшимися обстоятельствами.

25-летний Дункан Лоуренс занял первое место на конкурсе по сумме голосов телезрителей и жюри. Он исполнил лирическую балладу, покорившую сердца жителей Европы.