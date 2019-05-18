﻿ Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса

19.05.2019 19:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Победитель конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс может быть лишен титула победителя.  

Возможно, певец нарушил одно из правил конкурса, согласно которому песня не должна быть исполнена на публике или выпущена коммерчески до 1 сентября предшествующего конкурсу года.    

То есть в случае с Лоуренсом – до 1 сентября 2018 года.    

Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню  

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть. Победитель нарушил главное правило конкурса
Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Поклонники конкурса обнаружили на YouTube ролик, в котором Лоуренс поет «Arcade». Видео датируется июнем 2017 года.  

На официальном сайте «Евровидения» эта информация не была прокомментирована. Интернет-пользователи возмущены вскрывшимися обстоятельствами.    

25-летний Дункан Лоуренс занял первое место на конкурсе по сумме голосов телезрителей и жюри. Он исполнил лирическую  балладу, покорившую сердца жителей Европы.   

Выступление победителя «Евровидения-2019» Дункана Лоуренса из Нидерландов. Мощный видеофакт (смотрите здесь).   
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победитель конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс может быть лишен титула победителя.   Возможно, певец нарушил одно из правил конкурса, согласно которому песня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Победителя "Евровидения" могут дисквалифицировать?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика