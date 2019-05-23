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Погода на выходные и начало недели: дожди и до +24°С

24.05.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу, 25 мая, атмосферный фронт сместится на юго-восток страны, и вслед за ним начнет поступать более прохладный воздух. Местами по Беларуси, а днем по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, по северо-западу страны — плюс 8-9. Днем будет 17-24 градуса тепла.

В воскресенье, 26 мая, ночью будет преимущественно без осадков. Днем под влиянием малоактивного фронта местами, в основном по западной части Беларуси, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по юго-востоку страны — плюс 12-13. Днем будет от плюс 15 по северо-западу до 23 градусов тепла по юго-востоку страны.

В понедельник, 27 мая, ночью погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, днем скажется влияние прохладной неустойчивой воздушной массы. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем по стране будет 15-22 градуса тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные.
 
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