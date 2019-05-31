|
Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Маленькое королевство в историческом центре Минска. Дни национальных культур, которые традиционно проводятся у стен городской ратуши, стали символом лета в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И в этот июньский день минчане смогли совершить путешествие в Швецию – полет над Стокгольмом в виртуальной реальности, шоу мыльных пузырей. И, конечно, самая вкусная часть программы – дегустация.
Корреспондент Юлия Стриго с подробностями.
На неделю в Минск Швеция заглянула уже во второй раз. И в этом году в программе – еще больше новинок. Одна из них – Международные соревнования операторов дорожно-строительной техники. Водители продемонстрировали виртуозное владение машинами, и площадка сразу же собрала немало зрителей.
В этот раз организаторы также выбрали инклюзивный формат праздника. Для людей с ограниченными возможностями были созданы все условия.
Еще одна фишка Дня Швеции – множество экозон. Гостей научили сортировать мусор и правильно питаться. Торжественное открытие прошло под совместное выступление шведского хора и белорусского ансамбля «Истоки».
Фестиваль шведской культуры сегодня совпал с Днем защиты детей. Для них в Минск приехал настоящий шведский цирк. Юные минчане также смогли присоединиться к шоу мыльных пузырей в исполнении стокгольмских клоунов, принять участие в театрализованных чтениях и даже сами стали героями сказки.
Сегодня большой праздник, много людей. Музыка понравилась, то, что выступают артисты.
Весело и позитивно!
Не обошлось и без самой вкусной части праздника. Домашние мини-булочки, рыбные сеты – всё это было в меню. А профессиональные кулинары научили минчан за считанные минуты готовить настоящий шведский суп из шиповника и не только.
Дмитрий Снурницин, шеф-повар:
Еще одним приятным моментом праздника, в том числе и для нашего телеканала, стало подведение итогов конкурса «Швецыя побач». Его участники отправили видеоролики, где рассказали, какие детали этой страны окружают их в повседневной жизни. Победителями, которые отправятся в путешествие по Скандинавии, стали наши коллеги.
Викторины и конкурсы, необычные фудкорты, площадки с виртуальной реальностью и мини-театры радовали минчан до вечера.
Юлия Стриго, СТВ:
Подобные фестивали продолжатся до конца лета. Так что, не выезжая из столицы, можно будет посетить более десятка стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Маленькое королевство в историческом центре Минска. Дни национальных культур, которые традиционно проводятся у стен городской ратуши, стали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)