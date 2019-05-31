ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

01.06.2019 21:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Маленькое королевство в историческом центре Минска. Дни национальных культур, которые традиционно проводятся у стен городской ратуши, стали символом лета в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в этот июньский день минчане смогли совершить путешествие в Швецию – полет над Стокгольмом в виртуальной реальности, шоу мыльных пузырей. И, конечно, самая вкусная часть программы – дегустация.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Корреспондент Юлия Стриго с подробностями.

На неделю в Минск Швеция заглянула уже во второй раз. И в этом году в программе – еще больше новинок. Одна из них – Международные соревнования операторов дорожно-строительной техники. Водители продемонстрировали виртуозное владение машинами, и площадка сразу же собрала немало зрителей.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

В этот раз организаторы также выбрали инклюзивный формат праздника. Для людей с ограниченными возможностями были созданы все условия.

Еще одна фишка Дня Швеции – множество экозон. Гостей научили сортировать мусор и правильно питаться. Торжественное открытие прошло под совместное выступление шведского хора и белорусского ансамбля «Истоки».

Узнать о традициях скандинавской страны и даже попробовать её на вкус: в Минске проходит День Швеции

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Фестиваль шведской культуры сегодня совпал с Днем защиты детей. Для них в Минск приехал настоящий шведский цирк. Юные минчане также смогли присоединиться к шоу мыльных пузырей в исполнении стокгольмских клоунов, принять участие в театрализованных чтениях и даже сами стали героями сказки.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Сегодня большой праздник, много людей. Музыка понравилась, то, что выступают артисты.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Очень порадовала эта площадка, всё организовано. Ребенку интересно.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Весело и позитивно!

Не обошлось и без самой вкусной части праздника. Домашние мини-булочки, рыбные сеты – всё это было в меню. А профессиональные кулинары научили минчан за считанные минуты готовить настоящий шведский суп из шиповника и не только.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Дмитрий Снурницин, шеф-повар:
Я буду готовить гребешок (это такой моллюск) с хумусом и традиционным шведским плоским хлебом, готовится он очень быстро. Я думаю, что многим минчанам понравится такой рецепт, и они будут использовать его дома.

Еще одним приятным моментом праздника, в том числе и для нашего телеканала, стало подведение итогов конкурса «Швецыя побач». Его участники отправили видеоролики, где рассказали, какие детали этой страны окружают их в повседневной жизни. Победителями, которые отправятся в путешествие по Скандинавии, стали наши коллеги.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции
«Поездка в Швецию была мечтой всей жизни». Сотрудники телеканала СТВ выиграли тур по Скандинавии, победив в конкурсе «Швецыя побач»

Викторины и конкурсы, необычные фудкорты, площадки с виртуальной реальностью и мини-театры радовали минчан до вечера.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Юлия Стриго, СТВ:
Весь день в Верхнем городе звучат шведские хиты. Завершит музыкальную часть праздника концерт победительницы Евровидения-2012 – певицы Лорин. Он начнется в 22 часа.

Подобные фестивали продолжатся до конца лета. Так что, не выезжая из столицы, можно будет посетить более десятка стран.

Скандинавское королевство в центре Минска: чем удивляли минчан и гостей города в День Швеции

Люди в материале: Дмитрий Снурницин
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Маленькое королевство в историческом центре Минска. Дни национальных культур, которые традиционно проводятся у стен городской ратуши, стали...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сразятся в финале Лиги чемпионов. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • стильные рюкзаки для девушек в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика