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Премьер Италии пригрозил уйти в отставку, если два его зама не смогут найти общий язык

03.06.2019 21:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник призвал партии "Движение 5 звезд" и "Лига", входящие в правящую коалицию, отказаться от разногласий, пригрозив в противном случае уйти в отставку.

"Конечно, я хочу сказать ясно всем гражданам... я не намерен держаться на плаву только, чтобы продлить мое пребывание во дворце Киджи (резиденции премьера - ИФ)... И если никто не будет брать на себя ответственность, и если не будет дельнейших действий, я сообщу президенту республики о намерении уйти со своего поста", - заявил Джузеппе Конте на пресс-конференции, которую транслировали итальянские СМИ.

"Политические силы, которым принадлежит большинство в обеих палатах парламента, должны в полной мере осознавать свою миссию и свою ответственность", - отметил Конте.

Два вице-премьера Италии - лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо и лидер "Лиги" Маттео Сальвини - в последние месяцы нередко критиковали политику партий друг друга. Отношения между партиями особенно обострились во время кампании на выборах в Европарламент. "Лига" на выборах уверенно заняла первое место в Италии, получив более 34% голосов, "Движение 5 звезд" показало третий результат, что стало хуже прогнозов.

Сальвини после выступления Конте заявил, что его партия стремится двигаться вперед и "никогда не прекращала работу".

"Мы готовы, мы хотим двигаться вперед, и мы не можем терять время", - написал политик в Twitter.

Итальянская пресса накануне сообщала, что если разногласия между Ди Майо и Сальвини не прекратятся, то Конте в июле распустит парламент, а на сентябрь назначит новые выборы.

Конте - адвокат. Он был назначен премьером Италии, так как его кандидатура устраивала обе сформировавшие правящую коалицию партии. Принято считать, что де-факто Сальвини и Ди-Майо гораздо сильнее влияют на работу правительства страны, нежели Конте.

 
 
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник призвал партии "Движение 5 звезд" и "Лига", входящие в правящую коалицию, отказаться от разногласий, пригрозив в...
 
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