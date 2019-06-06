Источник материала: Пинский Вестник

Самых активных школьников собрал лагерь с дневным пребыванием «Лидер». В нынешнем году он проводится на базе гимназии №1. По традиции, в день открытия ребята посещают городской исполнительный комитет.



Заместитель председателя горисполкома Г.И.Поликовский рассказал старшеклассникам о структуре государственной власти, о проектах, реализуемых в городе, и задачах, решением которых занимаются в исполнительном комитете. Лидеры прошлись с небольшой экскурсией по исполкому, пообщались с председателем городского Совета депутатов Л.А.Лемешевским. Леонтий Антонович познакомил школьников со структурой Совета депутатов и привел несколько примеров его деятельности.



Ежегодно участники лагеря посещают различные учреждения, знакомятся с городом, встречаются с руководителями и начальниками, чтобы лично узнать о их работе.



Ребят попросили вносить свои предложения о том, что бы им хотелось видеть в городе. Любое мнение будет принято и, возможно, реализовано в будущем.



Школьники остались довольны встречей, задавали интересующие вопросы и пообещали и дальше быть активными гражданами не только в рамках лагеря «Лидер».



Ирина ДЕНИСОВИЧ

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