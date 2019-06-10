«Разве можно превращать службу Родине в ничто? Это выброшенное время?»

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Финансисты говорят о неуплате налога за период военной службы. Человек должен служить, выполнять свой долг, идти в бой или строить аэродром - неважно, а его унижают, не считая это время чем-то стоящим. Мне кажется, эту несправедливость нужно устранить.

Борис Абрамов, Гомель