«Разве можно превращать службу Родине в ничто? Это выброшенное время?»

После окончания института в соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности в 1970 г. я был призван в ряды Советской Армии. Служил два года, затем несколько раз призывался на военные сборы. При выходе на пенсию в трудовой стаж были включены и учеба на дневном отделении вуза, и служба в армии. В связи с экономическими трудностями и демографическими проблемами нынче перестали засчитывать в трудовой стаж учебу в вузах и ссузах. Ладно. Но разве можно превращать службу Родине в ничто? Это выброшенное в никуда время?
Финансисты говорят о неуплате налога за период военной службы. Человек должен служить, выполнять свой долг, идти в бой или строить аэродром - неважно, а его унижают, не считая это время чем-то стоящим. Мне кажется, эту несправедливость нужно устранить.
Борис Абрамов, Гомель