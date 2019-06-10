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«Разве можно превращать службу Родине в ничто? Это выброшенное время?»

11.06.2019 21:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Разве можно превращать службу Родине в ничто? Это выброшенное время?»
АиФ

«Разве можно превращать службу Родине в ничто? Это выброшенное время?» Включается ли в трудовой стаж декретный отпуск?
После окончания института в соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности в 1970 г. я был призван в ряды Советской Армии. Служил два года, затем несколько раз призывался на военные сборы. При выходе на пенсию в трудовой стаж были включены и учеба на дневном отделении вуза, и служба в армии. В связи с экономическими трудностями и демографическими проблемами нынче перестали засчитывать в трудовой стаж учебу в вузах и ссузах. Ладно. Но разве можно превращать службу Родине в ничто? Это выброшенное в никуда время?

Финансисты говорят о неуплате налога за период военной службы. Человек должен служить, выполнять свой долг, идти в бой или строить аэродром - неважно, а его унижают, не считая это время чем-то стоящим. Мне кажется, эту несправедливость нужно устранить.

Борис Абрамов, Гомель

 
 
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