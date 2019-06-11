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«Очень волнительный и приятный момент». На главной площади Несвижа встретили «Пламя мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Древний Несвиж принял эстафету огня II Европейских игр. «Пламя мира» встретили на главной площади торжественным флэшмобом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это и стало стартовой точкой эстафеты. Затем огонь пронесли от городской ратуши до дворцово-паркового комплекса, где гостей встретили театрализованной постановкой.
Михаил Семенов, бронзовый призер Олимпийски игр по греко-римской борьбе:
Надежда Ермакова, заместитель председателя Белорусского союза женщин:
В эстафете приняли участие девять факелоносцев. Знаменитые люди достойно пронесли «Пламя мира» по Несвижской земле. Далее эстафету огня примут Борисов и Жодино. Факел пронесут по спортивным объектам и валообразующим предприятиям.
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Новости Беларуси. Древний Несвиж принял эстафету огня II Европейских игр. «Пламя мира» встретили на главной площади торжественным флэшмобом, сообщили в программе...
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