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В Беларуси расследуют избиение экс-гитариста «Ляписа Трубецкого»: он в коме

13.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy и бывший гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан «Пан» Владыко впал в кому после избиения, сообщили представители коллектива в Facebook. 

Владыко попал в реанимацию после того, как несколько неизвестных избили и ограбили его в Минске 6 июня. Врачи диагностировали у рокера черепно-мозговую травму. В настоящее время музыкант находится в тяжелом состоянии.

Коллеги Руслана в социальной сети отметили серьезность ситуации и призвали всех неравнодушных пожелать ему скорейшего выздоровления. 

«Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает «Пана» — неважно, лично или благодаря его творчеству – думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй», – написали его коллеги в социальной сети.

Тем не менее, участники группы не намерены отменять запланированные концерты. Артисты пояснили, что во время выступлений Владыко будут заменять другие музыканты. 

В настоящее время сотрудники Следственного комитета Беларуси расследуют обстоятельства произошедшего. По факту избиения рокера возбуждено уголовное дело.



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Теги: Минск
 
 
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Музыканта известной белорусской рок-группы избили и ограбили в Минске. Мужчина был госпитализирован в реанимацию.
 
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