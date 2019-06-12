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В Беларуси расследуют избиение экс-гитариста «Ляписа Трубецкого»: он в коме
13.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy и бывший гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан «Пан» Владыко впал в кому после избиения, сообщили представители коллектива в Facebook.
Владыко попал в реанимацию после того, как несколько неизвестных избили и ограбили его в Минске 6 июня. Врачи диагностировали у
Коллеги Руслана в социальной сети отметили серьезность ситуации и призвали всех неравнодушных пожелать ему скорейшего выздоровления.
«Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает «Пана» — неважно, лично или благодаря его творчеству – думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй», – написали его коллеги в социальной сети.
Тем не менее, участники группы не намерены отменять запланированные концерты. Артисты пояснили, что во время выступлений Владыко будут заменять другие музыканты.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета Беларуси расследуют обстоятельства произошедшего. По факту избиения рокера возбуждено уголовное дело.
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Музыканта известной белорусской рок-группы избили и ограбили в Минске. Мужчина был госпитализирован в реанимацию.
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