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Лукашенко потребовал развивать на селе новые направления и серьезно подумать об овцеводстве
14.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сельскохозяйственным предприятиям Беларуси необходимо искать и развивать новые направления. Соответствующее требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня, согласовывая
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Сельскохозяйственным предприятиям Беларуси необходимо искать и развивать новые направления. Соответствующее требование Президент Беларуси Александр Лукашенко...
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