15 июня в Минске откроется выставка памяти британской певицы Эми Уайнхаус

Источник материала: Аргументы и факты

13 июня в художественной галерее Михаила Савицкого состоялось превью легендарной выставки Еврейского музея Лондона «Эми Уайнхаус: Семейный портрет», которая посвящена культовой певице, шестикратной обладательнице премии «Грэмми», чьи предки родом из Беларуси. Выставка будет работать с 15 июня до 31 августа. Минск – единственный город СНГ и последний в мире, где организован показ экспозиции, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и другим владельцам.

Задолго до смерти Эми у ее брата Алекса Уайнхауса была идея написать книгу – историю их семьи, как представление всех еврейских семей в Великобритании. Этого так и не случилось. Однако случайность и время позволили благодаря Еврейскому музею в Лондоне рассказать эту историю.

- Этот проект – пример того, какие потрясающие идеи можно реализовать совместными усилиями, - подчеркнула основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя КАЦНЕЛЬСОН. – Семья Эми Уайнхаус приехала в Минск впервые со времен эмиграции их прапрадеда: они уже совершили прогулку по еврейским местам Минска.





Родной брат певицы Алекс, который приехал в Минск с женой и маленьким сыном, на вернисаже признался:

- Выставка никогда не была просто о моей сестре. Для того, чтобы понять и узнать ее, крайне важно, чтобы вы также знали, откуда она родом, что привело к тому, что она стала одним из самых признанных талантов своего поколения. Это не просто история одного человека или даже одной семьи – это история всех нас от Лондона до Кейптауна, от Нью-Йорка до Тель-Авива.

Особенное место в экспозиции занимает генеалогическое древо, которое начинается с Харриса Уайнхауса, эмигрировавшего в Великобританию из Беларуси в 1890 году. Знаковый экспонат – чемодан с фотографиями, отражающими жизнь и личную историю Эми.





Также посетители смогут увидеть принадлежавшие Эми книги, записи, компакт-диски, магниты на холодильник, гитару, одежду, статуэтку «Грэмми».

Для реализации такого масштабного проекта понадобилась коллективная работа сразу нескольких партнеров на международном уровне.

- Сам факт приезда выставки такого уровня уже говорит о значимости проекта не только для Беларуси, но и для всех стран, представителей которых она объединяет, - отметил директор Гёте-Института в Беларуси Якоб РАЧЕК.

- Эта выставка проходит в Минске благодаря сотрудничеству большого количества людей и организаций, в том числе Посольства Великобритании, - сказала Посол Великобритании в Беларуси Фионна ГИББ. – Мы очень благодарны Еврейскому музею в Лондоне за согласие одолжить нам эту уникальную коллекцию. Беларусь – последнее место, где выставка будет показана. Это достойный финал, учитывая белорусское наследие Эми Уайнхаус, которая остается легендой британской и мировой музыкальной сцены.

Во время работы выставки пройдут тематические мероприятия: концерты, вечеринки, лекции на тему еврейского наследия в Беларуси. 23 июня состоится Большой британский фестиваль, где гости смогут услышать концерт-трибьют Эми Уайнхаус.