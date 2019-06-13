ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15 июня в Минске откроется выставка памяти британской певицы Эми Уайнхаус

14.06.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

15 июня в Минске откроется выставка памяти британской певицы Эми Уайнхаус
АиФ

13 июня в художественной галерее Михаила Савицкого состоялось превью легендарной выставки Еврейского музея Лондона «Эми Уайнхаус: Семейный портрет», которая посвящена культовой певице, шестикратной обладательнице премии «Грэмми», чьи предки родом из Беларуси. Выставка будет работать с 15 июня до 31 августа. Минск – единственный город СНГ и последний в мире, где организован показ экспозиции, после чего ее расформируют и вернут экспонаты семье Эми и другим владельцам.

Задолго до смерти Эми у ее брата Алекса Уайнхауса была идея написать книгу – историю их семьи, как представление всех еврейских семей в Великобритании. Этого так и не случилось. Однако случайность и время позволили благодаря Еврейскому музею в Лондоне рассказать эту историю.

- Этот проект – пример того, какие потрясающие идеи можно реализовать совместными усилиями, - подчеркнула основатель Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя КАЦНЕЛЬСОН. – Семья Эми Уайнхаус приехала в Минск впервые со времен эмиграции их прапрадеда: они уже совершили прогулку по еврейским местам Минска.

15 июня в Минске откроется выставка памяти британской певицы Эми Уайнхаус
 

Родной брат певицы Алекс, который приехал в Минск с женой и маленьким сыном, на вернисаже признался:

- Выставка никогда не была просто о моей сестре. Для того, чтобы понять и узнать ее, крайне важно, чтобы вы также знали, откуда она родом, что привело к тому, что она стала одним из самых признанных талантов своего поколения. Это не просто история одного человека или даже одной семьи – это история всех нас от Лондона до Кейптауна, от Нью-Йорка до Тель-Авива.

Особенное место в экспозиции занимает генеалогическое древо, которое начинается с Харриса Уайнхауса, эмигрировавшего в Великобританию из Беларуси в 1890 году. Знаковый экспонат – чемодан с фотографиями, отражающими жизнь и личную историю Эми.

15 июня в Минске откроется выставка памяти британской певицы Эми Уайнхаус
 

Также посетители смогут увидеть принадлежавшие Эми книги, записи, компакт-диски, магниты на холодильник, гитару, одежду, статуэтку «Грэмми».

Для реализации такого масштабного проекта понадобилась коллективная работа сразу нескольких партнеров на международном уровне.

15 июня в Минске откроется выставка памяти британской певицы Эми Уайнхаус В Британии проведут новое расследование кончины Эми Уайнхаус

- Сам факт приезда выставки такого уровня уже говорит о значимости проекта не только для Беларуси, но и для всех стран, представителей которых она объединяет, - отметил директор Гёте-Института в Беларуси Якоб РАЧЕК.

- Эта выставка проходит в Минске благодаря сотрудничеству большого количества людей и организаций, в том числе Посольства Великобритании, - сказала Посол Великобритании в Беларуси Фионна ГИББ. – Мы очень благодарны Еврейскому музею в Лондоне за согласие одолжить нам эту уникальную коллекцию. Беларусь – последнее место, где выставка будет показана. Это достойный финал, учитывая белорусское наследие Эми Уайнхаус, которая остается легендой британской и мировой музыкальной сцены.

Во время работы выставки пройдут тематические мероприятия: концерты, вечеринки, лекции на тему еврейского наследия в Беларуси. 23 июня состоится Большой британский фестиваль, где гости смогут услышать концерт-трибьют Эми Уайнхаус.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Аграрии сообщили о гибели урожая на юге Беларуси из-за аномальной жары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика