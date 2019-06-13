Питьевой режим в жару: как правильно пить воду летом?

Источник материала: Новости Хотимска

Вода – наше все! Мы не устаем это повторять снова и снова! А особенно важно правильно пить воду летом, когда на улице так жарко, пыльно и вообще «нечем дышать». Даем ценные советы как приучить себя пить воду в жару!