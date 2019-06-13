|
Питьевой режим в жару: как правильно пить воду летом?
14.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Вода – наше все! Мы не устаем это повторять снова и снова! А особенно важно правильно пить воду летом, когда на улице так жарко, пыльно и вообще «нечем дышать». Даем ценные советы как приучить себя пить воду в жару!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вода – наше все! Мы не устаем это повторять снова и снова! А особенно важно правильно пить воду летом, когда на улице так жарко, пыльно и вообще «нечем дышать». Даем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)