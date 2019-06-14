«Дикий» отдых для детей: в Беларуси набирают популярность палаточные лагеря

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 400 тысяч детей смогут отдохнуть этим летом в белорусских лагерях . Их направления разные. Художественные, технические, спортивные, туристско-краеведческие. Такие в последнее время особенно популярны. Условия в палаточном лагере оценила корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Танец дети выучили за три дня. Готовят номер ля родителей. Заниматься только начали, а движения уже слаженные. После репетиции не расходятся. У Сони Довидовской вместо мобильного телефона в руках гитара. Для юного блогера такой отдых непривычный. В лагере нет Wi-Fi. А друзья реальные, а не онлайн.

«Не хочется даже сидеть в интернете. Находишь другие занятия», – признается Соня.

Условия в палаточном лагере походные: небольшие двухместные палатки. Но больше ничего и не надо, когда вокруг такая природа.



«Атмосфера, лес… Тут очень классные закаты. Хорошо проводим время», – поделилась школьница Анастасия Трушкевич.

Программа в детском кемпинге познавательная. Например, юные экологи собирают шишки для вечернего костра, чтобы не жечь деревья. Маленькие воспитанники лагеря решают серьезные проблемы. Они уже знают много способов спасения планеты.

Воспитатели признаются: домой эти обитатели каменных джунглей уезжают совсем другими. Для них это маленькая школа жизни.



«Они становятся более организованными. Приезжают дети, которые даже стирать не умеют носочки, например. Здесь они всему этому быстренько учатся», – рассказала педагог-организатор Наталья Хомич.

В этом лагере за одну смену отдыхают более 180 детей. И с каждым годом желающих провести каникулы под открытым небом в полевых условиях все больше.



«У родителей все-таки есть настороженность к слову «палаточный». С учетом погодных условий в Республике Беларусь, отдых в палатке ассоциируется с не совсем комфортными условиями. Но сейчас у нас на такой отдых очередь», отметила заместитель директора детского реабилитационно-оздоровительного центра Галина Войтус.

Отдых в палатке хоть и считается «диким», но это все-таки детский лагерь. И требования контролирующих служб к нему такие же, как и к обычному. За купанием детей наблюдает спасатель, все палатки на специальных настилах на случай непогоды, а территория обработана от клещей. Смены в палаточных лагерях Беларуси укороченные: всего 12 дней. Но впечатлений хватит на целый год.