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«Дикий» отдых для детей: в Беларуси набирают популярность палаточные лагеря
15.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти 400 тысяч детей смогут отдохнуть этим летом в белорусских
Танец дети выучили за три дня. Готовят номер ля родителей. Заниматься только начали, а движения уже слаженные. После репетиции не расходятся. У Сони Довидовской вместо мобильного телефона в руках гитара. Для юного блогера такой отдых непривычный. В лагере нет Wi-Fi. А друзья реальные, а не онлайн.
«Не хочется даже сидеть в интернете. Находишь другие занятия», – признается Соня.
Условия в палаточном лагере походные: небольшие двухместные палатки. Но больше ничего и не надо, когда вокруг такая природа.
Программа в детском кемпинге познавательная. Например, юные экологи собирают шишки для вечернего костра, чтобы не жечь деревья. Маленькие воспитанники лагеря решают серьезные проблемы. Они уже знают много способов спасения планеты.
Воспитатели признаются: домой эти обитатели каменных джунглей уезжают совсем другими. Для них это маленькая школа жизни.
В этом лагере за одну смену отдыхают более 180 детей. И с каждым годом желающих провести каникулы под открытым небом в полевых условиях все больше.
Отдых в палатке хоть и считается «диким», но это все-таки детский лагерь. И требования контролирующих служб к нему такие же, как и к обычному. За купанием детей наблюдает спасатель, все палатки на специальных настилах на случай непогоды, а территория обработана от клещей. Смены в палаточных лагерях Беларуси укороченные: всего 12 дней. Но впечатлений хватит на целый год.
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Почти 400 тысяч детей смогут отдохнуть этим летом в белорусских лагерях. Их направления разные. Художественные, технические, спортивные, туристско-краеведческие....
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