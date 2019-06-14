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+38, 9. Помните самый жаркий день в истории Беларуси? Он был не так уж давно
Источник материала: СТВ
Аномальная жара бьёт рекорды. Сперва температурный максимум зафиксировали в Брагине – почти +33. Через несколько дней – Жлобин, там было практически +35. В Минске 11 июня был побит рекорд 82-летней давности – температура поднялась до +32, рассказали в программе
Температура последних дней, как сообщают специалисты, в разы превышает климатическую норму. Станет ли это лето самым горячим за всю метеоисторию, покажет время.
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
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Аномальная жара бьёт рекорды. Сперва температурный максимум зафиксировали в Брагине – почти +33. Через несколько дней – Жлобин, там было практически +35. В Минске 11...
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