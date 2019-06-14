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+38, 9. Помните самый жаркий день в истории Беларуси? Он был не так уж давно

15.06.2019 21:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Аномальная жара бьёт рекорды. Сперва температурный максимум зафиксировали в Брагине – почти +33. Через несколько дней – Жлобин, там было практически +35. В Минске 11 июня был побит рекорд 82-летней давности – температура поднялась до +32, рассказали в программе «Плюс-минус». 

+38, 9. Помните самый жаркий день в истории Беларуси? Он был не так уж давно

Температура последних дней, как сообщают специалисты, в разы превышает климатическую норму. Станет ли это лето самым горячим за всю метеоисторию, покажет время.

А пока лидирует в жаркой гонке 2010 год. Тогда средняя температура за все три месяца вместо положенных +17 показала +20.

+38, 9. Помните самый жаркий день в истории Беларуси? Он был не так уж давно

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Вообще, абсолютный максимум для территории Беларуси был отмечен в 2010 году – 8 августа в Гомеле максимальная температура воздуха составила +38, 9. Этот рекорд превышен не был, несмотря на то, что идёт повышение температуры с каждым годом среднегодовой.

Кратковременные дожди и грозы местами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Александр Беганский
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Аномальная жара бьёт рекорды. Сперва температурный максимум зафиксировали в Брагине – почти +33. Через несколько дней – Жлобин, там было практически +35. В Минске 11...
 
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