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Цены на все виды топлива снижаются в Беларуси

15.06.2019 21:48 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Белнефтехим» сообщает о снижении розничных цен на автомобильное топливо.

Информация об этом размещена на официальном сайте концерна.

Такие изменения обоснованы снижением цен на нефть, которая поступает на белорусские НПЗ.

Стоимость топлива снизится на 1 копейку – в соответствии с принятой политикой поэтапного изменения цен на топливо. С 16 июня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,89 руб., ДТ – 1,67 руб.

 
 
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«Белнефтехим» сообщает о снижении розничных цен на автомобильное топливо. Информация об этом размещена на официальном сайте концерна.
 
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