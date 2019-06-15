Цены на все виды топлива снижаются в Беларуси

«Белнефтехим» сообщает о снижении розничных цен на автомобильное топливо.

Информация об этом размещена на официальном сайте концерна.

Такие изменения обоснованы снижением цен на нефть, которая поступает на белорусские НПЗ.

Стоимость топлива снизится на 1 копейку – в соответствии с принятой политикой поэтапного изменения цен на топливо. С 16 июня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,89 руб., ДТ – 1,67 руб.