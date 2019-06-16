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Минчанин ушел в поход и пропал

17.06.2019 16:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска разыскивают без вести пропавшего Владимира Тарасевича. Об этом БЕЛТА сообщили в РУВД.

Ранним утром 10 июня 24-летний минчанин ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Дома он оставил записку о том, что уходит в поход.

На вид парню 20-25 лет, рост 175-180 см, европейский тип лица, среднего телосложения, глаза серые, растительность на лице, волосы светло-русые. Он был одет в костюм камуфляжной расцветки и темную обувь. Особые приметы: на левом предплечье татуировка волка, на запястье - в виде крыла птицы и браслета или цепи, при ходьбе держит руки в карманах.

Информацию о местонахождении парня милиция просит сообщить в Московское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 208-78-15, 8 (017) 286-22-02 или 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска разыскивают без вести пропавшего Владимира Тарасевича. Об этом БЕЛТА...
 
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