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Фронтовые дороги Талгата Ганиева. О них ветеран вспоминал во время вручения юбилейной медали (+видео)
17.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Талгат Ганиева ушел на фронт в 1944 году, когда ему было 18 лет.
Новобранца отправили в район Кенигсберга в составе 202-го фронтового стрелкового полка 3-го Белорусского фронта. Героизм и доблесть при штурме этого города отмечены медалью «За боевые заслуги», которую ему вручили уже после Победы. А Победу Талгат Ганиев встретил в Будапеште.
И вот новая, уже памятная награда – юбилейная медаль «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», которую вручил ветерану заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.
– Мы восхищаемся и гордимся нашими ветеранами – у них за плечами трудные версты войны, героизм во время сражений и ратный труд по восстановлению страны в мирное время. Без внимания и заботы никто из них не останется, – отметил Виктор Лискович. – Такие как вы, уважаемый Талгат Мингалиевич, люди особого склада, заслужившие особую признательность и благодарность. Живите долго, радуйтесь жизни, и пусть ваш пример, ваше мудрое слово и дальше послужат воспитанию подрастающего поколения.
Гостей в этот день в доме Талгата Ганиева собралось много – поздравить его с наградой и поблагодарить пришли представители администрации Октябрьского района города Гродно, областной ветеранской организации и военного комиссариата. Встречали их дружной семьей – супруга Талгата Ганиева и их две дочери. Талгат Мингалиевич и Закира Нурисламовна вместе уже 67 лет. Судьба свела их уже после войны.
Гродно стал родным городом для ветерана в 1947 году – тогда его направили для дальнейшего прохождения службы в Гродненский гарнизон. В 60-е довелось служить в составе 7-й отдельной мотострелковой бригады. Службе в Вооруженных Силах Талгат Ганиев посвятил без малого три десятилетия своей жизни.
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Фронтовые дороги Талгата Ганиева. О них ветеран вспоминал во время вручения юбилейной медали (+видео)
Талгат Ганиева ушел на фронт в 1944 году, когда ему было 18 лет. Новобранца отправили в район Кенигсберга в составе 202-го фронтового стрелкового полка 3-го Белорусского...
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