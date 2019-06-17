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Бизнесмены, футболист, экс-чиновник. Кто владеет собственностью в элитном ЖК в центре Минска

18.06.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В самом центре Минска есть незаметный элитный жилой комплекс, квартиры в котором могут позволить себе только состоятельные люди. Naviny.by разузнали, кто живет в домах в районе площади Победы, где квадратный метр стоит 5,5 тысячи долларов.


Фото: Naviny.by

Элитное жилье

Строительством комплекса занималось иностранное предприятие «Влате Групп», которое реализует проекты в сфере жилой недвижимости премиум-класса. Первые квартиры в этом комплексе появились еще в 2005 году, а достроили его в 2013 году.

Комплекс расположен в самом центре Минска, буквально в двух шагах от парка Горького. Рядом посольства, набережная Свислочи. Если не знаешь, куда смотреть, то можно пройти мимо элитных домов и даже не обратить на них внимания.

Комплекс состоит из трех зданий. В доме № 3 — 15 квартир и административное помещение. В доме № 5 — 5 квартир, кладовые, технические помещения и машино-места. В доме № 7 — 10 квартир, гараж-стоянка, административное и физкультурно-оздоровительное помещения.


Фото: silvan.by

Дома огорожены и находятся под постоянным видеонаблюдением. За порядком в каждом доме следит консьерж. Попасть за ограждение просто так невозможно — только по пропускам.

В домах есть квартиры из двух, трех, четырех, пяти и шести комнат. Метраж тоже разный — от 116,8 до 363,7 квадратного метра. У квартир хорошая внутренняя отделка. Они оснащены системой «умный дом». При помощи пульта управления можно регулировать температуру воздуха, освещение, подогрев пола, бытовую технику и охранную сигнализацию.

По оценкам риелторов, квадратный метр в таком доме стоит в среднем порядка 5,5 тысячи долларов. Сейчас можно найти объявления о продаже трехкомнатной квартиры за 1,23 млн рублей и четырехкомнатной — за 2,38 млн рублей. В жилом комплексе «У Троицкого» подешевле будет — трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры продаются от 715 тысяч рублей до 2 млн рублей.

Директор одного из агентств недвижимости, которое работает с VIP-сегментом, назвал жилье на Румянцева элитным, а квартиры — самыми дорогими в Минске.

— Этот жилой комплекс удивительный. Он находится в таком месте, о котором мало кто знает. Там задали высоту этажности так, чтобы домов не было видно. А когда заезжаешь внутрь, там и видеонаблюдение, и охрана, и огороженная территория, и подземный паркинг. Там есть свои прелести, — рассказал собеседник Naviny.by.

Элитные жильцы

Владельцы жилья в комплексе на Румянцева — обеспеченные люди.

Трехкомнатную квартиру тут купил российский режиссер Дмитрий Астрахан. Он часто бывает в Минске, много здесь снимает. Вот и сейчас работает над новым фильмом — «Судьба диверсанта».

Пятикомнатная квартира в этих домах принадлежит сооснователю торговой сети «Дионис» Сергею Думпе. Магазины этой полоцкой сети активно открываются по всей стране, в том числе и в Минске.

Его сосед по ЖК — директор транспортной компании «Белсорта» Александр Герасимович. Компания работает на рынке более 25 лет под брендом Rudolf Riegler III. У бизнесмена — пятикомнатная квартира, а также кладовая и два машино-места.

Крупный предприниматель Алексей Лойко, который развивает бизнес в торгово-логистической сфере, зарегистрирован в одной из квартир ЖК, но она пока принадлежит лизинговой компании. Кроме того, у Лойко три машино-места.

Помимо белорусских бизнесменов, на Румянцева живут также предприниматели из России и Израиля.


Фото: silvan.by

Среди владельцев недвижимости есть и бывшие чиновники. Например, бывший председатель Государственного таможенного комитета Александр Шпилевский владеет административным помещением на последнем этаже одного из домов.

Бывший директор швейного предприятия «Калинка» Василий Ковалевич купил себе машино-место и кладовую в одном из домов. В беседе с Naviny.by он сказал, что сам живет за городом, а в доме на Румянцева живет его сын. У Сергея Ковалевича — трехкомнатная квартира.

У футболиста Александра Глеба — трехкомнатная квартира и одно машино-место. Опытный PR-специалист, председатель совета Ассоциации компаний коммуникационных консультантов Мария Гвардейцева владеет четырехкомнатной квартирой.

В материале использованы данные Национального кадастрового агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе площади Победы есть незаметный, но элитный ЖК. Читайте, кто в нем владеет собственностью.
 
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