Удача любит удачливых

Отряд ЮИД «Светофор» ГУО «Средняя школа №2 г. Смолевичи» — победитель Минского областного слета отрядов юных инспекторов движения 2019 г. — представлял Минскую область на Республиканском слете-конкурсе отрядов юных инспекторов движения.



В этом году слет-конкурс принимал город Бобруйск. В состязании приняли участие команды-победительницы из шести областей республики, города Минска, а также лучшие команды из Азербайджана, Казахстана и Российской Федерации.

Минскую область представляли учащиеся второй городской школы София Говорушко, Никита Большаков, Константин Бродко, Даниил Мастибротский, Полина Колтович, Ирина Коробченко, Диана Бабицкая, Иван Шеремет, руководитель-тренер команды – Ольга Александровна Каргина и сопровождающий – педагог-психолог Ольга Николаевна Мурашко.

Соревнования проходили на базе санатория «Шинник» ОАО «Белшина», а велосипедные старты — в городском детском парке.

В соревновательных конкурсах наши юные инспекторы показали победные результаты по теоретическому экзамену на знание Правил дорожного движения (Диплом II степени завоевал Константин Бродко) и в агитационно-художественном представлении (агитационный плакат команды удостоен Диплома II степени). В фигурном вождении велосипеда в личном зачете Диплом победителя завоевала Ирина Коробченко.

В общекомандном зачете Республиканского слета-конкурса отрядов ЮИД команда смолевичан «Светофор» завоевала 4-е место.

Корр. «КС».

Фото из архива команды.