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Райисполком извинился за отсутствие горячей воды и объяснил, почему ее нет

19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Жителей микрорайона Калинина волнует вопрос: когда включат горячую воду? Ведь часть горожан живет без нее уже больше месяца. Обеспокоенные этой проблемой граждане  начали обращаться в облисполком за помощью.

Заместитель председателя райисполкома Андрей Камко разъясняет ситуацию.

 

Райисполком извинился за отсутствие горячей воды и объяснил, почему ее нет
Фото носит иллюстративный характер

 

“В 2012 году был разработан проект жилой застройки по улице Вокзальной. Существующий диаметр водоподводящих сетей для обеспечения построенных жилых домов горячим водоснабжением и теплоснабжением оказался недостаточным. Был разработан проект «Реконструкции теплосети», состоящий из 4 очередей.

За период с 2013 по 2017 годы введены в эксплуатацию 1 и 4 очереди теплосети. В 2018 году начаты работы реконструкции теплосети, план ввода объекта в эксплуатацию — 2019 год.

 

При реконструкции теплосети данного участка меняется тепловая сеть, в том числе в районе улиц Калинина, Вокзальная. Одновременно с заменой основного ствола идет замена подводящих сетей к жилым домам существующей жилой застройки с увеличением диаметров труб.

 

 

Райисполком извинился за отсутствие горячей воды и объяснил, почему ее нет

 

Сети теплоснабжения на этих участках были уложены более 30 лет назад, что вызывало большие трудности в эксплуатации данных теплосетей в осенне-зимний период, частые аварийные ситуации.

С 27 мая этого года проводится замена магистральной сети по улице Заслонова. Протяженность  участка составляет 283 метра с укладкой новых тепловых сетей диаметром труб 630 мм. Проектный срок строительства данного объекта — 2 месяца.

Работы выполняются собственными силами унитарного коммунального производственного предприятия «Коммунальник». Специалисты, задействованные в замене тепловых сетей, прилагают все усилия для сокращения срока строительства и досрочного возобновления горячего водоснабжения.

В настоящее время монтажные работы по замене сетей теплоснабжения завершены, ведутся работы по гидравлическим испытаниям.

Горецкий районный исполнительный комитет приносит свои извинения за причиненные неудобства”.


 
 
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  Жителей микрорайона Калинина волнует вопрос: когда включат горячую воду? Ведь часть горожан живет без нее уже больше месяца. Обеспокоенные этой проблемой...
 
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