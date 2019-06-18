Райисполком извинился за отсутствие горячей воды и объяснил, почему ее нет

Источник материала: Горецкий вестник

Жителей микрорайона Калинина волнует вопрос: когда включат горячую воду? Ведь часть горожан живет без нее уже больше месяца. Обеспокоенные этой проблемой граждане начали обращаться в облисполком за помощью.

Заместитель председателя райисполкома Андрей Камко разъясняет ситуацию.





“В 2012 году был разработан проект жилой застройки по улице Вокзальной. Существующий диаметр водоподводящих сетей для обеспечения построенных жилых домов горячим водоснабжением и теплоснабжением оказался недостаточным. Был разработан проект «Реконструкции теплосети», состоящий из 4 очередей.

За период с 2013 по 2017 годы введены в эксплуатацию 1 и 4 очереди теплосети. В 2018 году начаты работы реконструкции теплосети, план ввода объекта в эксплуатацию — 2019 год.

При реконструкции теплосети данного участка меняется тепловая сеть, в том числе в районе улиц Калинина, Вокзальная. Одновременно с заменой основного ствола идет замена подводящих сетей к жилым домам существующей жилой застройки с увеличением диаметров труб.





Сети теплоснабжения на этих участках были уложены более 30 лет назад, что вызывало большие трудности в эксплуатации данных теплосетей в осенне-зимний период, частые аварийные ситуации.

С 27 мая этого года проводится замена магистральной сети по улице Заслонова. Протяженность участка составляет 283 метра с укладкой новых тепловых сетей диаметром труб 630 мм. Проектный срок строительства данного объекта — 2 месяца.

Работы выполняются собственными силами унитарного коммунального производственного предприятия «Коммунальник». Специалисты, задействованные в замене тепловых сетей, прилагают все усилия для сокращения срока строительства и досрочного возобновления горячего водоснабжения.

В настоящее время монтажные работы по замене сетей теплоснабжения завершены, ведутся работы по гидравлическим испытаниям.

Горецкий районный исполнительный комитет приносит свои извинения за причиненные неудобства”.