22 июня, в субботу, в 10.00 на площади Октябрьская состоится торжественный митинг и молодежная патриотическая
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Приглашаем принять участие в патриотической акции «Звон скорби»!
19.06.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
22 июня, в субботу, в 10.00 на площади Октябрьская состоится торжественный митинг и молодежная патриотическая
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22 июня, в субботу, в 10.00 на площади Октябрьская состоится торжественный митинг и молодежная патриотическая акция «Звон скорби», посвященные Дню
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