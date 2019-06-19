Ford раскрыл характеристики своего самого мощного дорожного автомобиля

Источник материала: Tut.by

Подготовленное специалистами подразделения Ford Performance купе Mustang Shelby GT500 было представлено публике еще в начале года в Детройте , но только сейчас американцы обнародовали точные показатели могучего компрессорного V8 под его капотом.





В нынешнем модельном ряду Ford самая экстремальная модификация «Мустанга» вдобавок является и самым мощным дорожным автомобилем. Специально для него и был подготовлен собираемый вручную компрессорный 5,2-литровый V8, в основу которого лег атмосферный агрегат такого же объема, устанавливаемый на младшую модификацию Shelby GT350. Мотор оснастили приводным нагнетателем Eaton объемом 2,65 л, с помощью которого отдача выросла до 760 лошадиных сил и 847 Нм крутящего момента.





В паре с ним работает 7-ступенчатый преселективный «робот» Tremec с двумя сцеплениями. Ранее сообщалось, что до 60 миль/час (97 км/ч) купе с таким силовым агрегатом способно разгоняться примерно за 3,5 секунды, а на преодоление четверти мили тратит менее 11 секунд





У ездовой электроники предусмотрено пять режимов работы, а за доплату для Mustang Shelby GT500 предлагается пакет Carbon Fiber Track с крупным задним антикрылом, создающим 227 кг прижимной силы на максимальной скорости, облегченными колесными дисками и спортивными сиденьями Recaro.





В американской продаже Mustang Shelby GT500 появится уже этим летом, но стоимость в Ford пока не озвучили.