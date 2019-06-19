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Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская область – вторая в стране по площади борщевика Сосновского. Сейчас насчитывается свыше 360 гектаров растения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Больше всего сорняков наблюдается в Логойском, Воложинском, Слуцком, Пуховичском и Минском районах. Экологи области стараются сдерживать его распространение. На эти цели в 2019 году из бюджета выделено свыше 400 тысяч рублей. Первая обработка и подкос уже сделаны.
Наш корреспондент Екатерина Чичерова узнала, почему не так просто избавиться от борщевика.
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Новости Беларуси. Минская область – вторая в стране по площади борщевика Сосновского. Сейчас насчитывается свыше 360 гектаров растения, сообщили в программе...
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