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Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

20.06.2019 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская область – вторая в стране по площади борщевика Сосновского. Сейчас насчитывается свыше 360 гектаров растения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

Больше всего сорняков наблюдается в Логойском, Воложинском, Слуцком, Пуховичском и Минском районах. Экологи области стараются сдерживать его распространение. На эти цели в 2019 году из бюджета выделено свыше 400 тысяч рублей. Первая обработка и подкос уже сделаны.

Наш корреспондент Екатерина Чичерова узнала, почему не так просто избавиться от борщевика.

Подробнее – в видеоинформации.

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

Есть ли способ надолго избавиться от борщевика? Рассказываем, как это сделать эффективно

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Новости Беларуси. Минская область – вторая в стране по площади борщевика Сосновского. Сейчас насчитывается свыше 360 гектаров растения, сообщили в программе...
 
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