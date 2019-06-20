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Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района

20.06.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района сложил из пластиковых крышек яркий логотип II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района

На это у него ушло более 5 тысяч крышечек нужных цветов и около двух недель кропотливой работы. Поделку мастерили всей семьей, а ее элементы собирали больше года.

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Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района

Логотип II Европейских игр из пластиковых крышек сложил житель Докшицкого района

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района сложил из пластиковых крышек яркий логотип II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24...
 
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