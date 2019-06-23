«Кто такое мог придумать?» Белорусские легкоатлеты раскритиковали формат Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Кто-то из белорусских легкоатлетов не может показать максимум из-за отсутствия конкуренции на Европейских играх, другие ставят под угрозу здоровье из-за формата соревнований или в принципе не понимают, что у них за формат.

SPORT.TUT.BY записал за золотыми медалистами Максимом Недосековым, Татьяной Холодович и Эльвирой Герман, а также за серебряным призером Кристиной Тимановской.





Максим Недосеков: «На Европейских играх можно поломаться»

Прыгун в высоту Максим Недосеков выиграл соревнования в своем виде спорта, однако узнал об этом только после четвертого матча. Макс выступал в третьем матче, где в третьей попытке пошел ва-банк на рекордные для себя 2,33 м и, увы, не покорил планку. В микст-зоне он прошелся по Европейским играм, позабыв о политкорректности.

— У нас было всего три попытки, — акцентировал Недосеков, говоря о диковинном формате проведения легкоатлетических соревнований на Европейских играх. Он вовсе не олимпийский. — С тремя попытками не распрыгаешься. Тут есть ребята с личными рекордами 2,27 м. У них не было шанса распрыгаться. Это глупо, с моей точки зрения. Кто это придумал?

— Ты в итоге остановился на 2,27 м.

— Да, заявил на третью попытку 2,33 м. Неправильно выбрал разбег — и все. Будь у меня еще две попытки, я бы точно почувствовал эту высоту и взял бы ее.

— Почему 2,33 м?

— Чтобы выиграть. Украинец Богдан Бондаренко, стартовавший в четвертом матче игрового дня, знал мой результат. Ему ничего не мешало поставить 2,28 м и выиграть. Мне жаль россиянина Илью Иванюка. Очень жаль. Он из второго матча… Он не мог показать все, на что был способен сегодня, в таком формате.





— Получается, побеждает не сильнейший, а удачливый?

— Побеждает тот, кто прыгает в четвертом матче. Он знает все результаты и как прыгать. Поставь планку на один сантиметр выше — и все. Элементарно. Подло. Так нельзя. Это не прыжки в высоту.

— Обычно при обсуждении формата соревнований все сводится к мысли, что спортсмены находились в равных условиях. Легкая атлетика на Европейских играх — это не тот случай, так?

— Однозначно. Люди из первого матча никак не выиграют. Вторая группа — если ты не олимпийский чемпион, конечно, — тоже сложно.

— Прыгать с ходу по личному рекорду — это же риск для здоровья, верно?

— Я вам так скажу. В неделю я прыгаю на максимуме всего раз, а тут мне придется четыре раза — за неделю. Люди, которые это придумали, — это глупо.

На разминке мне пришлось прыгать, чего не было никогда. На разминке я обычно только растягиваюсь, а тут пришлось прыгать 2,20 м. Чтобы начать на соревнованиях с хороших высот — 2,24 и 2,27 м.

— И как ты будешь выступать дальше?

— Не знаю, посмотрим.

— Есть вариант с заменой. Запасной — Андрей Скобейко.

— Да, может, будем чередоваться. На Европейских играх можно поломаться. Три попытки? Ну прикольно. Нет, не стоит так проводить соревнования. Я недоволен.

— Проблема в количестве попыток или в отсутствии борьбы с соперниками в секторе для прыжков?

— Контактная борьба обязательно нужна. Ты видишь соперника, чувствуешь его. Ну и три попытки — тоже.

— Медали хоть порадуешься?

— Посмотрим, какой она будет (Макс дал комментарий до того, как были подведены итоги соревновательного дня. — Прим.ред.). Я не рад за высотников. Что это? Обычная тренировка…

— Тренер барьеристки Эльвиры Герман Виктор Мясников тоже назвал ее выступление на золотую медаль тренировкой.

— Так и есть. Есть конкуренция или нет — это же тоже имеет значение. У нас в высоте конкуренция уровня финала Бриллиантовой лиги, о чем можно говорить благодаря участию Бондаренко, Иванюка и Недосекова.

— А ведь ты выступал с куражом.

— Конечно, публика пришла поддержать нас. Я люблю публику, а публика любит меня. Прыгал только ради них, других причин не было.

— Был ли вариант отказаться от выступления на Европейских играх?

— Нет. Обязан и все.

— А будь возможность отказаться, ты бы решился на это?

— Понимаете, отказался бы я. И что? Так нельзя.

Организация Европейских игр — на высшем уровне. Заселили в олимпийскую деревню. Там хорошо, хорошее питание. Все здорово, и я только недоволен форматом проведения соревнований. Кто такое мог придумать? Я не знаю, что они делали, чтобы додуматься до такого.

— До Европейских игр Вадим Девятовский, глава федерации легкой атлетики, нахваливал формат. А легкоатлеты, выходят, сейчас размазывают турнир. Чего стоят Европейские игры? Какой тут уровень?

— Уровень? Нам сказали, что мы должны. Мы понимаем, что должны. Европейские игры проходят у нас дома, в Минске. Хорошо, мы готовимся. Поддержка есть — классно. В беге ребята просто бегут, а нас, высотников, потом будут сравнивать. Несправедливо. Провели бы соревнования по стандартной формуле, все остались бы довольны. Ушли бы со стадиона с эмоцией wow!

— Спасибо за здравую оценку.

— Ну так и есть.

— А что ты видишь своей целью в этом сезоне?

— У меня уже стоит личный рекорд в этом году. Хочу побить его. Хочу сделать квалификационный норматив — 2,30 м — для участия в Олимпийских играх 2020 года. Мне большего не надо. На чемпионате мира в Дохе тоже буду стараться, но сильно рваться — нет.

Тем временем украинец Богдан Бондаренко, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, в своей лучшей попытке показал лишь 2,21 м. То есть он не воспользовался преимуществом участия в последнем матче, зная лучший результат в трех других секциях. — Богдан, Максим Недосеков сказал много плохого про формат у высотников на Европейских играх. Скажите и вы. — Плохого? Нет, обычные соревнования. Разве что есть преимущество у спортсменов в последнем матче. Это большой недочет. — Почему вы не взяли 2,28 м и вместе с тем — золото Европейских игр? — Пытался. Сделал все, что мог. Два дня назад у меня заболело колено. Рад и тому, что получилось показать. Конечно, с 2,28 м можно было выигрывать сегодня очень легко. — Согласитесь ли вы с Максом в том, что формат Европейских игр ставит под угрозу здоровье спортсменов? — Да. Безусловно. Тут нужно выкладываться сразу. Нет втягивающих попыток.

Кристина Тимановская: «У меня тоже есть некоторое недопонимание. [В таком формате] это нечестная борьба»

На сайте Европейских игр нет информации о тысячных долях в беге на 100 м у женщин, а ведь словенка Майя Михалинец из второго матча и белоруска Кристина Тимановская показали одно время, если считать по сотым долям — 11,36 секунды. Фотофиниш выявил, что на одну тысячную быстрее была все-таки Михалинец.

Девушки бежали при разном ветре. Кристина даже имела лучшие условия — попутный ветер 1,1 м/c против 0,6 у соперницы. С другой стороны, если бы девушки бежали в одном забеге, то Кристина вряд ли бы стала праздновать успех за полшага до финиша, а оставалась бы в борьбе до последней тысячной секунды.





— Медаль? Одна из самых значимых в моей жизни на данный момент, — призналась Кристина Тимановская. — Буду ее беречь, дома повешу ее в рамочку на самое видное место. Буду смотреть на нее и стремиться к тому, чтобы рядом с ней висела медаль Олимпийских игр.

— Тем временем Макс Недосеков сказал, что быстро забудет о медали Европейских игр. Он недоволен форматом турнира, которые не раскрывает его потенциал.

— Для меня Европейские игры — важный старт, к которому я готовилась. Рада любой медали, независимо от того, на каком старте она завоевана, будь это чемпионат Европы или Европейские игры, чемпионат мира или Олимпийские игры. А по поводу проведения соревнований у меня тоже есть некоторое недопонимание. Мне бы хотелось, чтобы мы по старинке бежали предварительный забег, полуфинал и финал. Очень хочется выйти вместе с Михалинец на дорожку и побороться. А не так, что победителя определит фотофиниш из разных забегов. С моей точки зрения, [в таком формате] это нечестная борьба.

— Что скажешь о своем времени?

— Результату в личном забеге рада. Установила рекорд сезона. В последнее время у меня были проблемы со здоровьем, страдала аллергией. Поехала посоревноваться на коммерческие старты и тут — аллергия. Долго держалась температура. До Европейских игр восстанавливалась. В моем беге сейчас не хватает немножко мощности. Из-за этого не могу показать результаты, на которые рассчитывала. Сезон длинный, а чемпионат мира лишь в конце сентября. К тому времени, думаю, результаты вырастут, появится мощь в ногах.

— Ты заплела косички с лентами красного и зеленого цветов.

— Домашний старт. Понимала, что будет много зрителей. Посчитала, что им будет приятно, если у меня будет декор в национальных цветах. Долго заплетала косички. Но стрелки я все равно дольше рисую. Сегодня без них. Не хватило времени.

Татьяна Холодович: «Мне кажется, болельщики вообще ничего не понимают [о формате турнира]. Если я не понимаю, то, думаю, они точно нет»

Копьеметательница Татьяна Холодович не забраковала лишь одну попытку из трех, которая принесла ей победу в индивидуальном зачете, однако подвела команду.

— Золотая медаль или 4 балла от тебя в копилку команды — о чем думаешь?

— Меня можно поздравить с выполнением олимпийского норматива, — заострила внимание на этом факте Таня. — Греет душу! 64,37 м — хороший результат, но далеко не предел для меня.

— Когда будет больше?

— Будет. Как по мне, на соревнованиях главное — «отключить голову» и получать удовольствие. И тогда будет получаться, удастся выступить победно. А что касается команды, то я видела, что ребята выступали хорошо и, несмотря на мои незасчитанные попытки, у нас все хорошо. Реабилитируюсь в следующие игровые дни. Надеюсь, ребята меня не убьют!

Честно говоря, мне чуть-чуть непонятна система этих игр. Перед каждой попыткой бегала с вопросом: «Когда я метаю?» Проводись соревнования по обычной формуле, было бы проще. Посвободнее. Мне полгода пытались объяснить, как тут метать. В итоге я сказала: «Просто скажете мне на месте, что и как». Я до сих пор не понимаю, поэтому и нет этого wow. Не могу почувствовать. На соревнованиях по привычной системе у тебя шесть попыток и, бывает, ты выметываешься именно к шестой. А здесь всего три — не пойми как.





— Каково в таком случае должно быть болельщикам!

— Мне кажется, они вообще ничего не понимают. Сидят, болеют. Если я не понимаю, то, думаю, они точно нет.

— Обидно ли от того, что такой смазанной получается презентация легкой атлетики в Беларуси на топ-уровне?

— Очень обидно. Мне хотелось бы, чтобы у нас была полная команда. Вот я хожу по олимпийской деревне, и мне не хватает метателей. Я одна представительница метаний от страны на Европейских играх.

Эльвира Герман: «Молодец. Хорошая тренировка», — сказал тренер после забега"

У барьеристки Эльвиры Герман нет соперниц на Европейских играх. Эля пробежала стометровку за 12,89 сек, а ближайшая преследовательница со временем 13,14 сек. В барьерном беге это пропасть.

— Эльвира, что скажешь о результате?

— Сначала отреагировала так — нет, не очень. Потом мне сказали, что был встречный ветер — минус 1,5 м/сек. Поэтому нормальный результат.

— Какое место занимают Европейские игры для тебя, победителя прошлогоднего чемпионата Европы?

— Наверное, это важно с той точки зрения, что старт домашний. Здесь выступают самые сильные команды в таком необычном формате для легкой атлетики. Для меня важнее хорошо выступить в команде. Очень-очень надеюсь, что в финале мы будем бороться за высшую награду.





— Насколько сложно в твоем виде принести 12 баллов для команды с учетом уровня конкуренции?

— Нет, не так сложно. Ближайшие преследователи не выбегали из 13 секунд. Так что мне [приносить 12 баллов] не так сложно, как ребятам из других дисицплин. Вот я и говорю, что мне приятно выступить и принести команде высшие баллы и, возможно, показать лучший результат сезона. Вот это точно важно для меня.

— После забега тебя обнял тренер Виктор Мясников. Что сказал?

— «Молодец. Хорошая тренировка», — вот его слова. Кстати, после золота чемпионата Европы он ничего не сказал. Видно, не мог говорить. Захлестнули эмоции. Он просто обнял меня, радовался.



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