Школьники Дзержинщины отличились на Республиканском слете юных краеведов

Источник материала: Новости Дзержинска

Команда учащихся Дзержинского района приняла участие в Республиканском слете юных краеведов, который прошел с 11 по 19 июня.

Мероприятие было проведено в Республиканском центре экологии и краеведения. Цель слета – выявление, поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения. Участниками мероприятия стали 72 учащихся – победители, призеры, активные участники республиканских краеведческих проектов, конкурсов и акций.

Дзержинский район представляли учащиеся Станьковской средней школы имени Марата Казея, Скирмантовского УПК ясли – сад средняя школа, гимназии № 1 г. Дзержинска и средней школы № 1 г. Фаниполя. Руководители команды – педагоги дополнительного образования Дзержинского районного центра туризма краеведения Алина Александровна Качур и Сергей Александрович Ивашков.

Десять дней для юных краеведов со всех уголков Беларуси пролетели незаметно. Они были насыщены познавательными экскурсиями, спортивными мероприятиями и краеведческими конкурсами, приуроченными к Году малой родины. Участники слета познакомились с незнакомыми уголками каждого региона Беларуси, посетили музеи и парки г. Минска.

Наши ребята достойно защитили честь столичного региона и по итогам слета получили 4 диплома I степени, 3 диплома II степени и 1 диплом III степени, а также Благодарность Министерства образования Республики Беларусь.

















