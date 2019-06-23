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Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 июня любители велосипедного спорта вновь смогут наблюдать за соревнованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске пройдет индивидуальная гонка на время. А сегодня участники провели тренировку. Маршрут опробовала и корреспондент СТВ. Кристина Федорович пересела на велосипед.
Кристина Федорович, СТВ:
Добраться до маршрута велогонки на двухколесном сейчас уж точно куда проще: полстолицы перекрыто. Это тот момент, когда горожане терпят, а гости восторгаются.
Стартуют спортсмены в районе Интернациональной, куда съемочная группа СТВ и направляется. И вот мы у цели. Прямое доказательство – мимо проносящиеся велосипедисты, что ввинчиваются в бесконечный асфальт дорог, выстраивают свою форму и обретают ритм.
За ними, конечно, не угнаться, да и, как сказать, на борт корабля – то есть за ограждение – тоже попасть не светит, но антураж ощутим. Сегодня для них – финальный штрих перед завтрашней индивидуальной гонкой.
Кристина Федорович:
В такой ситуации на помощь приходят профессионалы. Василий Кириенко – заслуженный мастер спорта Беларуси. Оценку трассе даёт сходу, но сначала, конечно, не может не оценить наш креативный подход к съемке.
Василий Кириенко, белорусский профессиональный шоссейный велогонщик:
Кристина Федорович:
Василий Кириенко:
Такой камбэк и домашняя атмосфера завтра уж точно должны добавить скоростей и придать импульс спортсменам. Верим в яркие победы и поддерживаем наших, даже вот так, пересев на велосипеды.
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Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок
Новости Беларуси. 25 июня любители велосипедного спорта вновь смогут наблюдать за соревнованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске пройдет...
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