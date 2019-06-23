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Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

24.06.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июня любители велосипедного спорта вновь смогут наблюдать за соревнованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдет индивидуальная гонка на время. А сегодня участники провели тренировку. Маршрут опробовала и корреспондент СТВ. Кристина Федорович пересела на велосипед.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Кристина Федорович, СТВ:
Соревнования по велоспорту на четыря дня превратили Минск, скажем так, в пешеходный город. Пока мои коллеги добираются до мест съемок на катере, я выбрала как никогда актуальный вид транспорта – велосипед. Поехали!

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Добраться до маршрута велогонки на двухколесном сейчас уж точно куда проще: полстолицы перекрыто. Это тот момент, когда горожане терпят, а гости восторгаются.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Стартуют спортсмены в районе Интернациональной, куда съемочная группа СТВ и направляется. И вот мы у цели. Прямое доказательство – мимо проносящиеся велосипедисты, что ввинчиваются в бесконечный асфальт дорог, выстраивают свою форму и обретают ритм.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

За ними, конечно, не угнаться, да и, как сказать, на борт корабля – то есть за ограждение – тоже попасть не светит, но антураж ощутим. Сегодня для них – финальный штрих перед завтрашней индивидуальной гонкой.

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

Кристина Федорович:
Ну что, мы доехали до последнего отрезка маршрута. Это последние 300 метров перед финишем. К слову, они самые сложные, потому что подъем идет в гору. Ну и, скажу вам, спортсменкой мне точно не быть.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

В такой ситуации на помощь приходят профессионалы. Василий Кириенко – заслуженный мастер спорта Беларуси. Оценку трассе даёт сходу, но сначала, конечно, не может не оценить наш креативный подход к съемке.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Василий Кириенко, белорусский профессиональный шоссейный велогонщик:
Одни из лидеров на рынке велосипедного оборудования.  У вас тоже что-нибудь найдется, только дешевле.

Кристина Федорович:
Мой железный конь с вашим, конечно, не сравнится.

Василий Кириенко:
Ну да. Типичная трасса, рельеф в принципе несложный. Тем не менее визуально из-за широких улиц скрадываются легкие подъемы – они незаметны, но всё это в переплетении с порывами ветра. Мне показалось, что даже высоких скоростей не будет.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Кстати, любители велогонок пришли и сегодня на тренировку, дабы подсмотреть за подготовкой.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Такой камбэк и домашняя атмосфера завтра уж точно должны добавить скоростей и придать импульс спортсменам. Верим в яркие победы и поддерживаем наших, даже вот так, пересев на велосипеды.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Люди в материале: Василий Кириенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 25 июня любители велосипедного спорта вновь смогут наблюдать за соревнованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске пройдет...
 
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