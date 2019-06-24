«Наши женщины имеют право на сексуальные приключения». Мнение о Европейских играх и туристах

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович поначалу просил опубликовать эту колонку под псевдонимом, но потом отважился выступить от себя — не без надежд, что в следующих колонках мы будем добавлять к его имени лестную приставочку — «скандально известный».

Для страны, что проводит у себя какое-нибудь крупное соревнование, — одни сплошные плюсы. Здесь, так сказать, и себя показать, и других посмотреть. И бюджет освоить, что немаловажно.

Люди, что приехали к нам на праздник, они, возможно, до этого лета и знать не знали, где это — Беларусь. Смотрели там у себя дома буржуазные новости, из которых полную картинку нашего процветания, понятно, не сложишь. Одна политика. А тут приедут, побудут, посмотрят. По крайней мере сами спортсмены. Ну и болельщиков немножко. Ну, кто-то точно приехал. Мы же готовились!



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Всю страну за один раз, конечно, не охватят. Все-таки она у нас не очень-то и маленькая. Пожалуй что только город на Свислочи. Но тут есть чем гордиться же! Во-первых, он очень чистый. И во-вторых тоже.

А! Библиотека есть. Они же любят читать, нерусские эти, не?

Ладно, с достопримечательностями у нас слабовато, надо признать.

Зато люди у нас хорошие! Душевные у нас люди. Особенно девушки.

И вот здесь, мне кажется, интересы сторон совпадают максимально.

На месте девчонок я бы в этом году всерьез готовился не к пляжному сезону, а к Европейским играм. Да, бразильцы, что так оказались милы россиянкам на чемпионате мира по футболу, не приедут. Американцы тоже вряд ли. Ну и бог с ними! Они все равно несмелые. Харассмента боятся как огня.

Зато будут многочисленные представители иных далеких (и не очень) наций.

И этот шанс нужно использовать по полной!



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ведь у женщин наших какая проблема? С кем ни познакомится, вечно оказывается, что белорус. А миф о сексуальной мощи нашей — это скорее мем, интернет-прикол, чем медицинский факт. Ну посудите сами: едут ли к нам на секс-туризм европейские дамы? Истосковались там по крепкому мужскому плечу, драникам со сметаной и поделкам из соломы, и — айда в Минск! В загул! По мужикам шляться!

Нет такого. Надо смириться.

У нас, если уж совсем честно, из сексуальности — пивной живот, усы и анекдоты со словом «жопа».

Иностранцы же — это совсем другой набор плюсов. Там и уважение к женщине как к индивиду, и обходительность, и пахнут вкусно, и стрижка интимная. Но самое главное — заграничный лоск, который подделать практически невозможно. Акцент, шорты, рюкзачок. «Я живу в пригороде Лиона» — это же не слова, а музыка!

И пусть он живет там с мамой, убирает за тюленями в зоопарке и не знает устройства кофеварки. Но он заграничный. Это само по себе — огромный жирный плюс.

Потому что у нас слабость к заграничному — она в генах. Еще с тех времен, когда меняли осетровую икру на колготки или доставали незнамо как джинсы-варенки.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

И вот народ, как я слышу, жалуется. То полосу на Дзержинского выделили под общественный транспорт лишнюю, то дороги перекрывают, то заборов понаставили, то регулировщики — женщины…

Это все, я считаю, мелочи. Незначительные неудобства.

Через все эти логистические ловушки к нам в сети попадут они, заграничные принцы.

Все это мероприятие — это прекрасный подарок нашим женщинам. Вот это что!

И не надо никого осуждать!



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Я бы на месте девчонок тоже активизировался. Всем же хочется экзотики, не только мужикам, что предпочитают рубрику «азиатки». Иностранные гости нечасто заглядывают в наш аул. А потому возможностью такой нужно пользоваться.

В России во время чемпионата мира девушки, что гуляли с иностранцами и показывали им дорогу до их же гостиницы, подвергались всяческим нападкам. Даже угрозы были. А я считаю, совершенно зря. И хочу предостеречь от подобного наших моралистов.

Идеологини феминизма недвусмысленно говорят о праве женщины на сексуальные приключения. Просто удовольствия ради. А что может быть интереснее, чем темпераментный эстонец, лощеный македонец, гордый армянин или розовощекий румын.

Поэтому — добро пожаловать в наш гостеприимный город, друзья! «Время ярких побед» как-никак.

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