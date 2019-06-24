ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наши женщины имеют право на сексуальные приключения». Мнение о Европейских играх и туристах

25.06.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович поначалу просил опубликовать эту колонку под псевдонимом, но потом отважился выступить от себя — не без надежд, что в следующих колонках мы будем добавлять к его имени лестную приставочку — «скандально известный».

Для страны, что проводит у себя какое-нибудь крупное соревнование, — одни сплошные плюсы. Здесь, так сказать, и себя показать, и других посмотреть. И бюджет освоить, что немаловажно.

Люди, что приехали к нам на праздник, они, возможно, до этого лета и знать не знали, где это — Беларусь. Смотрели там у себя дома буржуазные новости, из которых полную картинку нашего процветания, понятно, не сложишь. Одна политика. А тут приедут, побудут, посмотрят. По крайней мере сами спортсмены. Ну и болельщиков немножко. Ну, кто-то точно приехал. Мы же готовились!


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Всю страну за один раз, конечно, не охватят. Все-таки она у нас не очень-то и маленькая. Пожалуй что только город на Свислочи. Но тут есть чем гордиться же! Во-первых, он очень чистый. И во-вторых тоже.

А! Библиотека есть. Они же любят читать, нерусские эти, не?

Ладно, с достопримечательностями у нас слабовато, надо признать.

Зато люди у нас хорошие! Душевные у нас люди. Особенно девушки.

И вот здесь, мне кажется, интересы сторон совпадают максимально.

На месте девчонок я бы в этом году всерьез готовился не к пляжному сезону, а к Европейским играм. Да, бразильцы, что так оказались милы россиянкам на чемпионате мира по футболу, не приедут. Американцы тоже вряд ли. Ну и бог с ними! Они все равно несмелые. Харассмента боятся как огня.

Зато будут многочисленные представители иных далеких (и не очень) наций.

И этот шанс нужно использовать по полной!


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ведь у женщин наших какая проблема? С кем ни познакомится, вечно оказывается, что белорус. А миф о сексуальной мощи нашей — это скорее мем, интернет-прикол, чем медицинский факт. Ну посудите сами: едут ли к нам на секс-туризм европейские дамы? Истосковались там по крепкому мужскому плечу, драникам со сметаной и поделкам из соломы, и — айда в Минск! В загул! По мужикам шляться!

Нет такого. Надо смириться.

У нас, если уж совсем честно, из сексуальности — пивной живот, усы и анекдоты со словом «жопа».

Иностранцы же — это совсем другой набор плюсов. Там и уважение к женщине как к индивиду, и обходительность, и пахнут вкусно, и стрижка интимная. Но самое главное — заграничный лоск, который подделать практически невозможно. Акцент, шорты, рюкзачок. «Я живу в пригороде Лиона» — это же не слова, а музыка!

И пусть он живет там с мамой, убирает за тюленями в зоопарке и не знает устройства кофеварки. Но он заграничный. Это само по себе — огромный жирный плюс.

Потому что у нас слабость к заграничному — она в генах. Еще с тех времен, когда меняли осетровую икру на колготки или доставали незнамо как джинсы-варенки.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

И вот народ, как я слышу, жалуется. То полосу на Дзержинского выделили под общественный транспорт лишнюю, то дороги перекрывают, то заборов понаставили, то регулировщики — женщины…

Это все, я считаю, мелочи. Незначительные неудобства.

Через все эти логистические ловушки к нам в сети попадут они, заграничные принцы.

Все это мероприятие — это прекрасный подарок нашим женщинам. Вот это что!

И не надо никого осуждать!


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Я бы на месте девчонок тоже активизировался. Всем же хочется экзотики, не только мужикам, что предпочитают рубрику «азиатки». Иностранные гости нечасто заглядывают в наш аул. А потому возможностью такой нужно пользоваться.

В России во время чемпионата мира девушки, что гуляли с иностранцами и показывали им дорогу до их же гостиницы, подвергались всяческим нападкам. Даже угрозы были. А я считаю, совершенно зря. И хочу предостеречь от подобного наших моралистов.

Идеологини феминизма недвусмысленно говорят о праве женщины на сексуальные приключения. Просто удовольствия ради. А что может быть интереснее, чем темпераментный эстонец, лощеный македонец, гордый армянин или розовощекий румын.

Поэтому — добро пожаловать в наш гостеприимный город, друзья! «Время ярких побед» как-никак.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш колумнист Александр Зантович поначалу просил опубликовать эту колонку под псевдонимом, но потом отважился выступить от себя - не без надежд, что в следующих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ледники Эльбруса стали таять втрое быстрее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика