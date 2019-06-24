Вниманию! Граждан!

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25.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

С 24.06.2019 года на территории Хотимского района установился 1-ый класс пожарной опасности в лесах, в связи
с этим снят запрет на посещения лесов для населения.

 
 
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С 24.06.2019 года на территории Хотимского района установился 1-ый класс пожарной опасности в лесах, в связи с этим снят запрет на посещения лесов для населения.
 
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