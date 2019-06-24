Криминальный талант? Две кражи одним почерком раскрыты сотрудниками уголовного розыска Ивацевичского РОВД

Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию с заявлением обратился житель района, 1986 г.р., и сообщил, что неизвестный похитил из его дома 1000 долларов США и шуруповерт стоимостью 350 белорусских рублей. Мужчина находился в командировке, вернувшись домой, обнаружил, что окно разбито, а в комнате сорван навесной замок с выдвижного ящика стола, где в коробке от мобильного телефона хранились деньги.





При проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что кражу совершил неработающий житель Ивацевичей Б., 2000 г.р., с которым потерпевший был ранее знаком и периодически отдыхал в совместных компаниях. Злоумышленнику было известно об отъезде его приятеля, поэтому тот успел подготовиться: дождался ночи, пришел из города в населенный пункт к нужному дому, с помощью отвертки и специальной отмычки убрал оконную раму, проник в жилое помещение и совершил противоправные действия.

В ходе расследования дела сотрудники милиции также установили, что Б. причастен и к другой краже, совершенной несколькими днями ранее с территории дачного дома в том же поселке. Как выяснилось, в день произошедшего правонарушитель встретился со своим другом П. и попросил, чтобы он подвез его на машине к указанному дому. Б. рассказал, что подрабатывал у хозяина дачи Х., 1962 г.р., однако тот не заплатил ему, поэтому молодой человек захотел разобраться в сложившейся ситуации. Пока приятель-водитель ждал в автомобиле, подозреваемый проник в жилое помещение описанным ранее способом. Не найдя там ничего «подходящего», Б. решил обыскать гараж, откуда похитил триммер, запчасти к нему и опрыскиватель на общую сумму более 200 белорусских рублей. После чего вернулся к П. и сказал, что Х. отдал ему все в качестве зарплаты.

Похищенное за два раза Б. хранил у друга, который не знал о криминальном происхождении вещей. Триммер приятели продали и разделили сумму поровну, а доллары Б. потратил сам на личные нужды. Оставшееся злоумышленник реализовать не успел.

Подозреваемый Б. задержан, по факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь).