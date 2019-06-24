ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Криминальный талант? Две кражи одним почерком раскрыты сотрудниками уголовного розыска Ивацевичского РОВД

25.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию с заявлением обратился житель района, 1986 г.р., и сообщил, что неизвестный похитил из его дома 1000 долларов США и шуруповерт стоимостью 350 белорусских рублей. Мужчина находился в командировке, вернувшись домой, обнаружил, что окно разбито, а в комнате сорван навесной замок с выдвижного ящика стола, где в коробке от мобильного телефона хранились деньги.

Криминальный талант? Две кражи одним почерком раскрыты сотрудниками уголовного розыска Ивацевичского РОВД

При проведении оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что кражу совершил неработающий житель Ивацевичей Б., 2000 г.р., с которым потерпевший был ранее знаком и периодически отдыхал в совместных компаниях. Злоумышленнику было известно об отъезде его приятеля, поэтому тот успел подготовиться: дождался ночи, пришел из города в населенный пункт к нужному дому, с помощью отвертки и специальной отмычки убрал оконную раму, проник в жилое помещение и совершил противоправные действия.

В ходе расследования дела сотрудники милиции также установили, что Б. причастен и к другой краже, совершенной несколькими днями ранее с территории дачного дома в том же поселке. Как выяснилось, в день произошедшего правонарушитель встретился со своим другом П. и попросил, чтобы он подвез его на машине к указанному дому. Б. рассказал, что подрабатывал у хозяина дачи Х., 1962 г.р., однако тот не заплатил ему, поэтому молодой человек захотел разобраться в сложившейся ситуации. Пока приятель-водитель ждал в автомобиле, подозреваемый проник в жилое помещение описанным ранее способом. Не найдя там ничего «подходящего», Б. решил обыскать гараж, откуда похитил триммер, запчасти к нему и опрыскиватель на общую сумму более 200 белорусских рублей. После чего вернулся к П. и сказал, что Х. отдал ему все в качестве зарплаты.

Похищенное за два раза Б. хранил у друга, который не знал о криминальном происхождении вещей. Триммер приятели продали и разделили сумму поровну, а доллары Б. потратил сам на личные нужды. Оставшееся злоумышленник реализовать не успел.

Подозреваемый Б. задержан, по факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь).

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В милицию с заявлением обратился житель района, 1986 г.р., и сообщил, что неизвестный похитил из его дома 1000 долларов США и шуруповерт стоимостью 350 белорусских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы рационально используют заемные средства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика