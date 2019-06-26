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Ему было 46 лет. Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

27.06.2019 13:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 25 июня на 47 году ушёл жизни основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор группы Кан Алексей.  

«Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца», – говорится в сообщении.  

Группа была основана в конце 1980-х. Их первый и единственный альбом вышел в 2000 году. Вскоре после этого он стал платиновым. Особенно запомнились слушателям композиции «Тихий огонёк» и «Метро».  

Последние несколько лет Калинников редко появлялся на публике, предпочитая проявлять активность в соцсетях.  

Люди в материале: Илья Калинников, Кан Алексей
 
 
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Новости России. 25 июня на 47 году ушёл жизни основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор группы...
 
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