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Среди лауреатов специальной премии облисполкома – представители Горецкого района

27.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Специальной премией Могилевского облисполкома в социальной сфере отметили 50 представителей молодежи Приднепровского края. Среди лауреатов — представители Горецкого района.

 

Среди лауреатов специальной премии облисполкома – представители Горецкого района
Председатель облисполкома Леонид Заяц и помощник президента Беларуси, инспектор по Могилевской области Михаил Русый поздравляют лауреатов премии — студентов академии Дарью Овсяник и Романа Мысло.  Фото – mogilevnews.by

 

В номинации «Общественно-политическая деятельность» — Роман Мысло, студент БГСХА.

В номинации «Здравоохранение»Сергей Холявко, врач-эндоскопист эндоскопического кабинета Горецкой ЦРБ.

В номинации «Образование»Алексей Левицкий, руководитель физвоспитания Горецкого педколледжа; Дарья Овсяник, студентка БГСХА; Виталий Скорина, доцент кафедры плодоовощеводства БГСХА.

 

Среди лауреатов специальной премии облисполкома – представители Горецкого района
Фото – mogilevnews.by

 
Теги: Минск
 
 
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  Специальной премией Могилевского облисполкома в социальной сфере отметили 50 представителей молодежи Приднепровского края. Среди лауреатов — представители...
 
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