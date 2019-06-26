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Среди лауреатов специальной премии облисполкома – представители Горецкого района
27.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Специальной премией Могилевского облисполкома в социальной сфере отметили 50 представителей молодежи Приднепровского края. Среди лауреатов — представители Горецкого района.
В номинации «Общественно-политическая деятельность» — Роман Мысло, студент БГСХА.
В номинации «Здравоохранение» — Сергей Холявко, врач-эндоскопист эндоскопического кабинета Горецкой ЦРБ.
В номинации «Образование» — Алексей Левицкий, руководитель физвоспитания Горецкого педколледжа; Дарья Овсяник, студентка БГСХА; Виталий Скорина, доцент кафедры плодоовощеводства БГСХА.
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Специальной премией Могилевского облисполкома в социальной сфере отметили 50 представителей молодежи Приднепровского края. Среди лауреатов — представители...
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