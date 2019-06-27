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Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без малого пять десятков белорусов 27 июня наградили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке награжденных – звезды театральных подмостков и те, у кого звезды на погонах. Культурная и управленческая элита страны. Но большего всего представителей реального сектора экономики. Человек труда – избитое сочетание, но именно у нас такие люди подчеркнуто в почете.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В эти дни мы отмечаем знаковое событие – 75-летие освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вспоминая великий подвиг народа-победителя, подарившего нам будущее, мы особенно осознаем ответственность за то, каким оно будет у наших детей и внуков. Каждый наш день должен быть прожит ради важной цели – защитить мир, за который отдавали жизни в годы Великой Отечественной, и сохранить трудовые традиции послевоенного поколения. Эти традиции продолжаются в наших успехах и достижениях.
Ваш патриотизм – лучший пример для подрастающего поколения.
2019 год знаковый и памятный: 30-летие вывода войск из Афганистана. Не в Минске принимали решение ввязаться в геополитические перипетии на извилистых перевалах Саланг, но наши парни проявили мужество на вершинах Гиндукуша. Например, в столичном ОМОНе служит белорусский прототип из той самой девятой роты. Легенд Афганистана, которых обошел стороной кинематограф, не забыли отметить уже мирными наградами независимой Беларуси.
Павел Кресс, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
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Новости Беларуси. Без малого пять десятков белорусов 27 июня наградили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в...
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