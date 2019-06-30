В КГК рассказали о результатах контроля за проведением ЦТ в Брестской области

Источник материала: Полесская правда

Завершился первый этап вступительной кампании 2019 года – централизованное тестирование. 1 июля абитуриенты выполняли завершающие тесты по предмету «Всемирная история (новейшее время)».



Всего по Брестской области в 4 учреждениях образования, определенных пунктами для проведения ЦТ, абитуриентами выполнено 43116 тестов. Явка для прохождения тестов составила 96%. По сравнению с 2018 годом количество тестов, на выполнение которых зарегистрировались абитуриенты и выполненных, снизилось соответственно на 2969 и 2651.

Контроль за проведением централизованного тестирования осуществлялся на всех этапах: в присутствии сотрудников Комитета госконтроля осуществлялось получение экзаменационных материалов от представителей специальной связи, передача их в аудитории в которых проводилось ЦТ, передача выполненных тестов в РИКЗ. Кроме того в каждой аудитории, в которой проводилось ЦТ, находились представители комиссий по контролю. К работе в комиссиях по контролю было задействовано 36 сотрудников органов КГК области и более 800 работников сферы образования, представителей государственных органов и общественных организаций

За пронос в аудитории мобильных телефонов удалено 2 участника централизованного тестирования.

По состоянию здоровья не смогли завершить выполнение тестов 4 абитуриента. Им предоставлено право пройти ЦТ в резервные дни.

Также воспользоваться правом пройти ЦТ в резервные дни – 6, 8 и 10 июля могут абитуриенты, которые по объективным обстоятельствам (документально подтвержденным) не смогли пройти ЦТ в основной день.

Контроль за ходом вступительной кампании продолжается на этапах представления абитуриентами документов в приемные комиссии учреждений образования, сдачи внутренних вступительных испытаний, конкурсного отбора и зачисления студентов (июль-август), учащихся в каждом из учреждений высшего и среднего специального образования.

Завершится деятельность комиссии по контролю после представления (до 19 августа) в госкомиссию отчета об итогах работы с внесением при необходимости предложений по дальнейшему совершенствованию порядка проведения вступительных испытаний.

На период проведения вступительной кампании работают телефоны «горячей линии» Брестской областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний (Комитет государственного контроля Брестской области): в г. Бресте – (8-0162) 21-18-76, 21-18-94; в г. Барановичи – (8-0163) 64-06-20; в г. Пинске – (8-0165) 32-26-22.

Все обращения, касающиеся вопросов вступительной кампании, будут объективно и оперативно рассмотрены.