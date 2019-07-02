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«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, были и юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже дождь не помешал любительской хоккейной команде «Грифоны», молодым воспитанникам «Динамо», прийти сюда в полном составе, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни пробивал дорогу в мирное будущее.
Тренеры рассказали об истории создания в центре Минска мемориала, который сегодня также праздновал юбилей – 65 лет с момента открытия.
Ребята в свою очередь поделились друг с другом историями подвигов своих предков. Каждому было что рассказать.
Иван Воляк, правый защитник хоккейной команды «Грифоны»:
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Новости Беларуси. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, были и юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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