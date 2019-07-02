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«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

03.07.2019 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, были и юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

Даже дождь не помешал любительской хоккейной команде «Грифоны», молодым воспитанникам «Динамо», прийти сюда в полном составе, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни пробивал дорогу в мирное будущее.

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

Тренеры рассказали об истории создания в центре Минска мемориала, который сегодня также праздновал юбилей – 65 лет с момента открытия.

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«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

Ребята в свою очередь поделились друг с другом историями подвигов своих предков. Каждому было что рассказать.

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

Иван Воляк, правый защитник хоккейной команды «Грифоны»:
Хочу пожелать, чтобы каждая семья, у которой по-любому есть такой же случай, как война, то есть их предки воевали, хочу пожелать, чтобы историю помнили.

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Люди в материале: Иван Воляк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, были и юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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