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В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Рогачеве 5 июля вспоминали одного из героев, который принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе открыли памятную доску в честь легендарного командующего 16-й воздушной армией – маршала авиации Сергея Руденко. Это его самолеты обеспечивали успех наступления советских войск на запад. От битвы за Днепр до последнего дня операции «Багратион» авиация блестяще выполняла свою задачу в белорусском небе.
Сергей Руденко, сын маршала авиации С. И. Руденко:
За отличное выполнение боевых заданий и проявленные отвагу и геройство в ходе наступательной операции генерал-полковнику авиации Сергею Руденко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Новости Беларуси. В Рогачеве 5 июля вспоминали одного из героев, который принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в...
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