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В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

05.07.2019 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Рогачеве 5 июля вспоминали одного из героев, который принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

В городе открыли памятную доску в честь легендарного командующего 16-й воздушной армией – маршала авиации Сергея Руденко. Это его самолеты обеспечивали успех наступления советских войск на запад. От битвы за Днепр до последнего дня операции «Багратион» авиация блестяще выполняла свою задачу в белорусском небе.

В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

Сергей Руденко, сын маршала авиации С. И. Руденко:
Я глубоко тронут всем этим. Белорусский народ отличается внешним смирением, но глубокой памятью и неукротимым стремлением к свободе. И вот эти его чувства были воплощены во время операции «Багратион». Беларусь, наконец, освободилась. Мысленно всегда возвращаюсь к тем событиям. Невероятный подвиг солдат, офицеров, всего народа.

В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

За отличное выполнение боевых заданий и проявленные отвагу и геройство в ходе наступательной операции генерал-полковнику авиации Сергею Руденко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

Люди в материале: Сергей Руденко
 
 
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Новости Беларуси. В Рогачеве 5 июля вспоминали одного из героев, который принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в...
 
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