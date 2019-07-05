Стали известны имена задержанных после взрыва на салюте россиян

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МК.ru , это 25-летний Максим Сапронов и 28-летний Константин Денисов. Они являются сотрудниками российской компании «Пиро-Росса», которая поставляла беларусским военным салютные установки и непосредственно фейерверочные заряды. Как сообщает, это 25-летний Максим Сапронов и 28-летний Константин Денисов. Они являются сотрудниками российской компании «Пиро-Росса», которая поставляла беларусским военным салютные установки и непосредственно фейерверочные заряды.

Вчера СК сообщил, что подозреваемые «в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними». До этого основной версией взрыва назывались некачественные заряды.





По информации МК, россиян доставили на допрос в 4 утра 4 июля. Допрос длился почти 12 часов. После этого они были задержаны. Директор производства «Пиро-Росса» Контантин Шаповалов рассказал изданию, что задержанные не имеют никакого отношения к изготовлению продукции. Они являются инженерами-конструкторами. Их отправили в Минск из-за товарищеских отношений.









Напомним, взрывы случились вечером во время празднования Дня независимости на трех из шести мест запуска салюта. Часть снарядов одного калибра, 195 мм, разорвались, не взлетев, и подорвали пусковые установки. Самыми сильными были два взрыва установок в парке Победы. Здесь взрывной волной выбило стекла в некоторых зданиях, а разлетевшиеся осколки нанесли ранения людям. Одной женщине осколком перебило сонную артерию, она погибла на месте от потери крови.