В Быховском районе произошел пожар на сельскохозяйственном предприятии

Источник материала: Маяк Преднепровья

09 июля после полуночи на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в напольной зерносушилке филиала «Мокрянский» ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» в д. Мокрое Холстовского сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей происходило частичное горение кровли сушилки.

В результате пожара частично уничтожена и повреждена кровля зерносушилки, уничтожены зерновые культуры, находящиеся в процессе сушки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко