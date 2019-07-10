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Трудовое лето: зеленые школы

11.07.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Деятельность лагеря была организована с целью обеспечения благоприятных условий для сохранения физического и духовного здоровья детей, приобщения ребят к социально-значимой трудовой деятельности, раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка, воспитания у подрастающего поколения активной жизненной позиции, патриотизма и любви к родному краю.

Участники лагеря труда и отдыха «Трудовое лето: зеленые школы» смогли не только прекрасно отдохнуть, но и приобщились к трудовой деятельности, получили практические навыки по благоустройству и озеленению территории, приобрели навыки здорового образа жизни и др.

Ребята приняли участие в патриотических и воспитательных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков: торжественном мероприятии «Беларусь помнит…» у обелиска землякам-воинам и землякам-партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленном на территории ООЦ «Корсаковичи»; совершили пеший поход к памятным местам времен Великой отечественной войны – памятнику легендарному партизану Мише Усоскому, Братской могиле на месте сожженной деревни Новое село. Участники лагеря почтили память героев войны, солдат и мирных жителей, которые трагически погибли от рук фашистских захватчиков; убрали и облагородили памятные места, возложили цветы героям войны.

Проведение конкурсов, акций, тематических воспитательных, физкультурно-оздоровительных мероприятий в лагере помогли сделать отдых незабываемым и максимально полезным для физического и интеллектуального развития ребят.

http://www.rooborisov.by/

 
 
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С 14 по 22 июня на базе образовательно-оздоровительного центра «Корсаковичи» была организована работа оздоровительного лагеря труда и отдыха с круглосуточным...
 
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