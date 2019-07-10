ТОП-10 интересных фактов о шоколаде

Источник материала: Вороновская газета

Ежегодно 11 июля сладкоежки отмечают Всемирный день шоколада.

Этот поистине вкусный праздник был придуман французами в 1995 году.

В День шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Собрали для вас необычные факты об этом вкусном, и, оказывается, полезном продукте.

1. Шоколад издревле считается волшебным продуктом. Ему приписывают мистические свойства. В латинском языке какао-деревья называются как Theobroma Cacao, что в переводе – «Пища Богов».





2. Самая большая плитка шоколада весила 5792 килограмма (почти 6 тонн). Она была изготовлена на фабрике Thorntons plc в Великобритании 7 октября 2011 года.

3. Самой ценной плиткой шоколада в мире считается Cadburry, ей уже 100 лет. Она принадлежала капитану Роберту Скотту в его первой экспедиции в Антарктику. Шоколадка так и не была съедена и продана аукционе в Лондоне в 2001 году за 687 долларов.

4. Технически, белый шоколад — это не шоколад. Он состоит из сахара, какао-масла и сухого молока, а вот какао-порошка в нем нет.





5. После небольшой порции шоколада люди лучше справляются с математическими задачами.

6. Утверждение о том, что злоупотребление шоколадом портит кожу и приводит к образованию прыщей, ошибочное. Флавониды, входящие в состав лакомства, улучшают процесс кровоснабжения кожи, а значит, заботятся о ее внешнем виде.

7. Шоколад полезен для сердца. У любителей шоколада риск болезней сердца сокращается на 37 %.

8. Шоколад, в отличие от других продуктов, содержащих сахар, не вызывает кариес и практически не влияет на зубы.





9. 22 килограмма, или 40 плиток шоколада, — это смертельная доза этого сладкого изделия для человека.

10. По статистике, в странах, где люди едят много шоколада, больше Нобелевских лауреатов.

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