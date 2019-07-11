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В Беларуси ужесточат наказание для пьяных водителей
12.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси намерены
Госавтоинспекция уже готовит новые меры за вождение под «мухой». Ведомство предлагает подходить к наказанию в зависимости от степени опьянения: чем оно больше, тем суровее будет штраф.
За одну промилле алкоголя в крови нарушителя ждет штраф и лишение прав на пять лет.
Последнее громкое ДТП по вине пьяного водителя произошло в Брестской области. В нем погибли пять человек, из них трое детей.
«Последний случай в Брестской области просто возмутительный. Все можно понять, но когда детки гибнут ни за что... Их хоронили, я смотрел эти кадры, сердце кровью обливается. Что нам делать? Ну заберем у него права – садятся без прав. Заберем машину – берет чужие, отцовские. Угоняют. Нужно принимать меры с точки зрения закона», – сказал Конюк.
Сейчас в Беларуси за езду в нетрезвом виде предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность, а также конфискация авто.
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Госавтоинспекция предлагает подходить к наказанию в зависимости от степени опьянения: чем оно больше, тем суровее будет штраф.
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