В Беларуси ужесточат наказание для пьяных водителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси намерены ужесточить наказание за «пьяную езду», сообщает «МИР 24». Помогут в этом сами граждане республики. Этот вопрос вынесут на общественные слушания, сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Госавтоинспекция уже готовит новые меры за вождение под «мухой». Ведомство предлагает подходить к наказанию в зависимости от степени опьянения: чем оно больше, тем суровее будет штраф.

За одну промилле алкоголя в крови нарушителя ждет штраф и лишение прав на пять лет.

Последнее громкое ДТП по вине пьяного водителя произошло в Брестской области. В нем погибли пять человек, из них трое детей.

«Последний случай в Брестской области просто возмутительный. Все можно понять, но когда детки гибнут ни за что... Их хоронили, я смотрел эти кадры, сердце кровью обливается. Что нам делать? Ну заберем у него права – садятся без прав. Заберем машину – берет чужие, отцовские. Угоняют. Нужно принимать меры с точки зрения закона», – сказал Конюк.

Сейчас в Беларуси за езду в нетрезвом виде предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность, а также конфискация авто.