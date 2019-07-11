В Лиде из-за неосторожного курения погиб мужчин

Источник материала: Lida.Info





10 июля в 23-25 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступил звонок с сообщением о пожаре по адресу д. Малейковщизна, ул. Озерная.

Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили пожар деревянного одноэтажного жилого дома и незамедлительно принялись к тушению пожара.

Как рассказали Lida.info в Лидском РОЧС, в результате происшествия повреждено имущество на кухне, закопчены стены, потолок на кухне и в соседней комнате. В ходе ликвидации возгорания в 23-35 спасателями в кресле на кухне обнаружен труп хозяина дома.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина случившегося — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома.