Стали известны финалисты Уимблдона

Источник материала: Tut.by

В финале мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.



Reuters

Джокович в четырех сетах обыграл испанца Роберто Батиста-Агута — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2, а 40-е противостояние легендарных Роджера Федерера и Рафаэля Надаля завершилось победой швейцарца — 7:6, 1:6, 6:3, 6:4. Отметим, что в четвертом сете Рафа отыграл четыре матчбола.



Reuters

В активе Роджера Федерера уже восемь титулов на Уимблдоне, Новак Джокович был лучшим четыре раза. При этом они дважды играли в финале, и каждый раз побеждал серб.

Финальный поединок пройдет в воскресенье.