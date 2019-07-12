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Стали известны финалисты Уимблдона

12.07.2019 21:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В финале мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.


Reuters

Джокович в четырех сетах обыграл испанца Роберто Батиста-Агута — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2, а 40-е противостояние легендарных Роджера Федерера и Рафаэля Надаля завершилось победой швейцарца — 7:6, 1:6, 6:3, 6:4. Отметим, что в четвертом сете Рафа отыграл четыре матчбола.


Reuters

В активе Роджера Федерера уже восемь титулов на Уимблдоне, Новак Джокович был лучшим четыре раза. При этом они дважды играли в финале, и каждый раз побеждал серб.

Финальный поединок пройдет в воскресенье.

 
 
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В финале мужского одиночного разряда Уимблдона сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.
 
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