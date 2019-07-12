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НЛО было замечено вблизи Гродно

12.07.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смотрите кадры, сделанные в деревне Заболоть.


Жители пригорода Гродно сняли на видео загадочный объект в вечернем небе. 

По словам сельчан, которые приводит ресурс NewGrodno, видео они сняли 5 июля. Сначала на поле был замечен странный объект, который сначала приняли за квадрокоптер. Однако он затем таинственным образом растворился в вечернем небе.

Жители Заболоти уверены, что это было НЛО, поскольку и ранее в районе деревни в небе граждане видели загадочные светящиеся шары.
 
Теги: Гродно
 
 
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Смотрите кадры, сделанные в деревне Заболоть.
 
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