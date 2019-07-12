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НЛО было замечено вблизи Гродно
Источник материала: Партизан
Смотрите кадры, сделанные в деревне Заболоть.
Жители пригорода Гродно сняли на видео загадочный объект в вечернем небе.
По словам сельчан, которые приводит ресурс NewGrodno, видео они сняли 5 июля. Сначала на поле был замечен странный объект, который сначала приняли за квадрокоптер. Однако он затем таинственным образом растворился в вечернем небе.
Жители Заболоти уверены, что это было НЛО, поскольку и ранее в районе деревни в небе граждане видели загадочные светящиеся шары.
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Смотрите кадры, сделанные в деревне Заболоть.
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