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Солигорский район приглашает на праздник «КУПАЛЬЕ-2019». Афиша мероприятия.

14.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 июля 2019 15:55 3765

Солигорский район приглашает на праздник "КУПАЛЬЕ-2019". Афиша мероприятия.

Автор: Эдуард Кидяев.

В субботу, 6 июля, в Солигорском районе состоятся праздничные гулянья, приуроченные к одному из самых любимых народных праздников — «КУПАЛЬЕ-2019». Приглашаем всех жителей и гостей района!

Солигорский район приглашает на праздник «КУПАЛЬЕ-2019». Афиша мероприятия.

В программе: театрализованная программа, разжигание костра, хороводы,  игровая программа, концертная программа, танцевально-развлекательная программа.

Солигорский район приглашает на праздник «КУПАЛЬЕ-2019». Афиша мероприятия.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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5 июля 2019 15:55 3765 Солигорский район приглашает на праздник "КУПАЛЬЕ-2019"....
 
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