|
Солигорский район приглашает на праздник «КУПАЛЬЕ-2019». Афиша мероприятия.
14.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 июля 2019 15:55 3765
Солигорский район приглашает на праздник "КУПАЛЬЕ-2019". Афиша мероприятия.
В субботу, 6 июля, в Солигорском районе состоятся праздничные гулянья, приуроченные к одному из самых любимых народных праздников — «КУПАЛЬЕ-2019». Приглашаем всех жителей и гостей района!
В программе: театрализованная программа, разжигание костра, хороводы, игровая программа, концертная программа, танцевально-развлекательная программа.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 июля 2019 15:55 3765 Солигорский район приглашает на праздник "КУПАЛЬЕ-2019"....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)